Tây Ban Nha và Argentina sẽ chơi trận Finalissima ở Qatar vào ngày 27-3

Sân vận động Lusail của Qatar – nơi từng đăng cai trận chung kết World Cup 2022 – đã được xác nhận là địa điểm danh giá cho trận thư hùng đỉnh cao giữa 2 nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ.

Chiếc cúp Finalissima sẽ tìm thấy chủ nhân mới vào ngày 27-3

Sau nhiều tháng đàm phán, trận đấu được mong chờ giữa Tây Ban Nha và Argentina cuối cùng đã được ấn định. Hôm thứ Năm, UEFA và CONMEBOL thông báo: Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, và Argentina, nhà vô địch Copa America, sẽ đối đầu trong trận siêu chung kết quốc tế danh giá Finalissima vào ngày 27-3 tại Qatar, bắt đầu lúc 2:00 chiều giờ Trung châu Âu.

Trận chung kết liên lục địa lần này diễn ra chưa đầy 3 tháng trước World Cup 2026 tại Ba81cs Mỹ, sẽ mang đến cơ hội hoàn hảo để đánh giá phong độ của Argentina, đương kim vô địch thế giới, và Tây Ban Nha, đội bóng được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch sắp tới.

Được biết, các cuộc đàm phán đã bị trì hoãn mặc dù Tây Ban Nha đã giành vé tham dự World Cup, chủ yếu là do các tranh chấp tài chính và xung đột nội bộ của Argentina, bao gồm cả các cuộc điều tra tư pháp đang diễn ra đối với AFA. Với việc các vấn đề đó đã được giải quyết, trận đấu giờ đây đã chính thức được xác nhận.

UEFA cho biết trên trang web của mình: "Finalissima tôn vinh sự xuất sắc trong bóng đá bằng cách quy tụ những đội tuyển quốc gia xuất sắc nhất của châu Âu và Nam Mỹ".

Argentina đã vô địch Finalissima mùa trước, đánh bại Italy 3-0 tại sân vận động Wembley vào tháng 6-2022, với các bàn thắng của Lautaro Martinez, Angel Di María và Paulo Dybala.

Các nhà tổ chức UEFA và CONMEBOL, cùng với các liên đoàn bóng đá của hai quốc gia (RFEF của Tây Ban Nha và AFA của Argentina), đã xác nhận trận đấu này là một sự kiện thể thao và thương mại hấp dẫn. Hiện tại, Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA thế giới, còn Argentina đứng thứ hai, điều này càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho trận đấu. Nhưng điểm thu hút chính sẽ là cuộc đối đầu giữa Lionel Messi của Argentina và thần đồng Lamine Yamal của Tây Ban Nha, đại diện cho quá khứ và hiện tại của Barcelona.

Sân vận động Lusail cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với Argentina, vì đây là nơi Messi nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup ba năm trước.

Ngoài trận chung kết Finalissima, cả hai đội sẽ đá giao hữu tại Doha trong cùng khoảng thời gian: Tây Ban Nha sẽ gặp Ai Cập, trong khi Argentina sẽ đối đầu với Qatar.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin nhấn mạnh tầm quan trọng mang tính biểu tượng của sự kiện: “Trận đấu này đại diện cho sự đoàn kết của hai châu lục bóng đá và thể hiện tầm ảnh hưởng toàn cầu của môn thể thao này. Chúng tôi kỳ vọng một buổi tối khó quên với những trận đấu bóng đá đỉnh cao và lễ hội quốc tế”.

Chủ tịch CONMEBOL, Alejandro Domínguez, cho biết thêm: “Đây là biểu tượng của sự hợp tác và tôn trọng giữa các liên đoàn, và là cơ hội để người hâm mộ được tận hưởng một sự kiện thực sự mang tính lịch sử”.

Hướng tới World Cup 2026, Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với Uruguay, Ả Rập Saudi và Cape Verde, trong khi Argentina sẽ thi đấu ở bảng J với Algeria, Áo và Jordan.

HOÀNG HÀ