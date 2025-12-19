Cầu thủ bóng đá người Ecuador, Mario Pineida đã bị bắn chết tại thành phố cảng Guayaquil vào thứ Tư, theo thông báo của đội bóng.

Cựu tuyển thủ Ecuador, Mario Pineida bị bắn chết

Guayaquil đã trở thành điểm nóng về bạo lực băng đảng liên quan đến buôn bán ma túy và một số cầu thủ bóng đá ở Ecuador đã trở thành mục tiêu trong những tháng gần đây.

Pineida, 33 tuổi, từng là thành viên của đội tuyển quốc gia Ecuador tham dự vòng loại World Cup 2018 và 2022, nhưng không được chọn vào đội hình tham dự World Cup 2022 tại Qatar. Anh cũng từng chơi cho Fluminense vào năm 2022.

Trong một bài đăng trên X, CLB của anh, Barcelona SC, cho biết họ "vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng họ đã chính thức được tin về cái chết của cầu thủ Mario Pineida, một sự kiện xảy ra sau một vụ tấn công nhằm vào anh ấy" tại Guayaquil.

Cái chết của Pineida đã được Bộ Nội vụ xác nhận, bộ này cho biết họ đã chỉ định một đơn vị cảnh sát đặc biệt điều tra vụ việc. Trang tin tức điện tử Primicias đưa tin Pineida bị hai người đi xe máy tấn công, nổ súng vào anh ta, mẹ anh và một người phụ nữ khác.

Vào tháng 9, ba cầu thủ từ giải hạng hai của Ecuador đã bị giết, trong đó một người liên quan đến cá độ thể thao. Một tháng sau, cầu thủ bóng đá địa phương Brayan Angulo bị thương trong một vụ nổ súng.

Ecuador, từng là một trong những quốc gia an toàn nhất ở Mỹ Latinh, đã trở thành một trung tâm trung chuyển cocaine quan trọng giữa các nhà sản xuất hàng đầu Colombia và Peru, và người tiêu thụ trên toàn thế giới. Các vụ đánh bom xe, xả súng và tống tiền đang gia tăng ở Guayaquil, nơi ghi nhận 1.900 vụ giết người từ tháng 1 đến tháng 9 - con số cao nhất ở Ecuador.

HOÀNG HÀ