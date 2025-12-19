Morocco đánh bại Jordan sau hiệp phụ để giành Cúp Ả Rập

Đội tuyển Morocco đã đánh bại Jordan với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ để giành Cúp Ả Rập vào thứ Năm tại Qatar, nhờ 2 bàn thắng của Abderrazzaq Hamed Allah sau một cú sút xa tuyệt đẹp của Oussama Tannane.

Morocco mở tỷ số ở phút thứ 4 khi cú sút táo bạo của Tannane từ giữa sân khiến thủ môn Yazeed Abulaila bất ngờ. Jordan, đội sẽ lần đầu tiên tham dự World Cup vào năm 2026, đã đáp trả bằng cú đúp trong hiệp 2 nhờ pha đánh đầu và quả phạt đền của Ali Olwan ở phút 48 và 68. Nhưng Hamed Allah đã ghi bàn 3 phút trước khi trận đấu kết thúc để buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ, trước khi anh ấn định chiến thắng từ cự ly gần.

Bóng đá Morocco đã có thêm một thành công nữa dù đội tuyển của họ thiếu vắng một số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu. Họ trở thành quốc gia châu Phi và Ả Rập đầu tiên lọt vào bán kết World Cup - cũng tại Qatar 3 năm trước - loại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trước khi để thua Pháp. Tháng 10 năm ngoái, Morocco đã đăng quang chức vô địch thế giới U20 sau khi đánh bại Argentina 2-0 trong trận chung kết, trở thành quốc gia Ả Rập đầu tiên nâng cao chiếc cúp này. Đội U17 cũng đã lọt vào tứ kết World Cup, trong khi đội U23 giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi và một suất tham dự Thế vận hội Paris 2024 - nơi họ giành huy chương đồng…

Cúp Ả Rập mới giành được chắc chắn sẽ tạo động lực quan trọng để Morocco bước vào Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), giải đấu hàng đầu mà họ sẽ đăng cai từ ngày 21-12 đến ngày 18-1. Việc đăng cai Cúp bóng đá châu Phi được xem là một bước tiến lớn nữa trên con đường trở thành cường quốc bóng đá toàn cầu của Morocco, và là bước chuẩn bị cho vai trò đồng chủ nhà World Cup 2030. Ba năm sau khi lọt vào bán kết World Cup 2022, quốc gia Bắc Phi này sẽ đón tiếp 24 đội tuyển đến từ khắp lục địa, và chào đón khán giả đến 9 sân vận động mới hoặc được cải tạo ở 6 thành phố. Đây mới chỉ là lần thứ 2 Morocco đăng cai giải đấu 2 năm một lần này.

Các quan chức đã coi Giải vô địch bóng đá châu Phi lần này như một buổi diễn tập quan trọng cho World Cup 2030, khi Morocco sẽ là một trong những nước đồng chủ nhà chính cùng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Argentina, Uruguay và Paraguay cũng sẽ mỗi nước tổ chức một trận đấu ở loạt trận khai mạc.

