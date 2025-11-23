Xác định nhà vô địch giải bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ 19 - 2025

Chiều 23-11 Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội đã tổ chức Lễ Bế mạc và Trao giải Vòng Chung kết Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ 19 - Cúp Nestlé MILO 2025.

Ban tổ chức trao Cúp vô địch cho đội nam trường Tiểu học Vinschool Times City

Tham dự chương trình có Nhà văn nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trưởng ban tổ chức Giải; Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập thường trực Ban Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Giải; bà Trần Thị Lan Phương- Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; ông Nguyễn Sơn Tùng - Phó Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội; ông Mai Thế Hưng - Giám đốc Đối ngoại Công ty Cổ phần Động Lực - Nhà Tài trợ bóng thi đấu chính thức của Giải; nhà giáo Hồ Hồng Anh - Hiệu trưởng trường Tiểu học I-sắc Niu - tơn;… cùng các đội bóng.

Tại Vòng Chung kết Giải, vượt qua các đội bóng “nặng ký”, đội nam Tiểu học Vinschool Metropolis với đội nam Vinschool Times City, đội nữ Vinschool Metropolis với đội nữ Khương Mai đã giành vé thi đấu trận chung kết tranh Cúp vô địch.

Sau 20 phút thi đấu đầy sôi nổi và kịch tính với những pha bóng mãn nhãn, đội nam Tiểu học Vinschool Times City đã đánh bại đội bóng Tiểu học Vinschool Metropolis để lên ngôi vô địch. Trong khi đó ở nội dung cho nữ, đội bóng Tiểu học Vinschool Metroplis giành chiến thắng đội nữ trường Tiểu học Khương Mai để bước lên ngôi vị cao nhất.

﻿Trận chung kết giữa đội nữ Vinschool Metropolis với đội nữ Khương Mai.

Kết quả chuyên môn:

Đội nam: Ngôi vô địch thuộc về trường Tiểu học Vinschool Times City; hạng Nhì là trường Tiểu học Vinschool Metropolis; đồng hạng Ba là Tiểu học Vinschool Smart City và Tiểu học Alaska.

Đội nữ: Ngôi vô địch thuộc về trường Tiểu học Vinschool Metropolis; hạng Nhì là trường Tiểu học Khương Mai; đồng hạng Ba là Tiểu học Vinschool Smart City và Tiểu học Thanh Xuân Trung.

Cầu thủ Ngô Quang Tùng - số 8 đội nam Tiểu học Vinschool Times City và cầu thủ Phùng An Nhiên - số 4 đội nữ Tiểu học Vinschool Metropolis giành giải cá nhân xuất sắc nhất Giải.

Giải phong cách Molo: Tiểu học Nguyễn Siêu (đội nam) và Tiểu học Thái Thịnh (đội nữ).

Giải phong cách Động Lực: Tiểu học Ngôi Sao Hoàng Mai (đội nam) và Tiểu học I-sắc Niu-tơn (đội nữ).

Giải cầu thủ xuất sắc: Cầu thủ Ngô Quang Tùng - số 8 đội nam Tiểu học Vinschool Times City và Cầu thủ Phùng An Nhiên - số 4 đội nữ Tiểu học Vinschool Metropolis.

CAO TƯỜNG