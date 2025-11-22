Khởi tranh vòng Chung kết Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội năm 2025

Sáng nay (22-11), tại Trường Tiểu học I-Sắc Niu - tơn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội đã tổ chức Lễ Khai mạc Vòng Chung kết Giải Bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ XIX - Cúp Nestlé MILO 2025.

Ban tổ chức và nhà tài trợ trao cờ lưu niệm đến các đội tham dự giải tại lễ khai mạc.

Đến tham dự chương trình có Nhà báo Phan Việt Hùng- Phó Tổng Biên tập thường trực Ban Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Giải; bà Trần Thị Lan Phương- Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; ông Nguyễn Sơn Tùng- Phó Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng rổ Hà Nội; bà Lê Vũ Hồng Ngọc - Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Động Lực - Nhà Tài trợ bóng thi đấu chính thức của Giải; nhà giáo Hồ Hồng Anh - Hiệu trưởng trường Tiểu học I-sắc Niu - tơn;… cùng 32 đội bóng nam, nữ.

Vượt qua 182 trận đấu hấp dẫn của vòng loại, diễn ra trong 4 ngày 1, 2, 8, 9-11-2025 tại 4 điểm trường: Ngô Quyền; Newton Goldmark; Dịch Vọng B; Archimedes Academy, 16 đội bóng nam và 16 đội bóng nữ đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết gồm:

Tham dự VCK có sự góp mặt của 16 đội

16 đội bóng nam: I-sắc Niu-tơn, Vinschool The Harmony, Times School, Ngôi Sao Hoàng Mai, Vinschool Times City, Vinschool Metropolis, Hoàng Diệu, Alaska, Nguyễn Siêu, Vinschool Smart City, Newton 5, Chu Văn An (Tây Hồ), Xuân La, Đại Kim, Khương Mai, Thanh Xuân Trung.

16 đội bóng nữ: I-sắc Niu-tơn, Công nghệ Giáo dục Hà Nội, Vinschool Times City, Archimedes Đông Anh, Ngôi Sao Hoàng Mai, Vinschool Metropolis, Lê Quý Đôn, Marie Curie, Vinschool Smart City, Vinschool Greenbay, Lý Thái Tổ, Chu Văn An (Tây Hồ), Khương Mai, Thanh Xuân Nam, Thái Thịnh, Thanh Xuân Trung.

Vòng Chung kết của Giải diễn ra vào ngày 22 và 23-11-2025 tại Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn (KĐT Hoàng Quốc Việt - ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội).

Nhà báo Phan Việt Hùng - Phó Tổng Biên tập thường trực Ban Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức giải phát biểu tại Lễ khai mạc Vòng vhung kết.

Lễ Bế mạc và Trao giải Vòng Chung kết Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ XIX sẽ diễn ra vào ngày 15 giờ ngày Chủ Nhật, 23-11-2025. Cơ cấu giải thưởng như sau:

- Đội đoạt giải Nhất (Nam 1 đội và Nữ 1 đội): Cờ, Cúp, Huy chương Vàng và tiền giải thưởng

- Đội đoạt giải Nhì (Nam 1 đội và Nữ 1 đội): Cờ, Huy chương Bạc và tiền giải thưởng

- Đội đoạt giải Ba (Nam 2 đội, Nữ 2 đội): Cờ, Huy chương Đồng và tiền giải thưởng

- Đội đoạt giải Phong cách Nestlé Milo (Nam 1 đội và Nữ 1 đội): Cúp, Cờ và tiền giải thưởng

- Đội đoạt giải Phong cách Động Lực (Nam 1 đội và Nữ 1 đội): Cúp và tiền giải thưởng

- Đội có tinh thần thi đấu tích cực: Cờ và tiền giải thưởng

- Vận động viên xuất sắc nhất Giải: (Nam 1, Nữ 1) Cờ và tiền giải thưởng

CAO TƯỜNG