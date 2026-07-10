Bóng đá trong nước

Xác định hai cặp đấu ở vòng bán kết giải U13 toàn quốc 2026

SGGPO

Chiều 9-7, các trận đấu của vòng tứ kết giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 đã diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Các đội mạnh: Thể Công Viettel, CLB Bóng đá Hà Nội, Sông Lam Nghệ An,Thanh Hóa đã giành chiến thắng bước vào vòng bán kết của giải.

Các cầu thủ Hà Nội giành chiến thắng cách biệt trước U17 Công an TPHCM ở vòng tứ kết.
Các cầu thủ Hà Nội giành chiến thắng cách biệt trước U17 Công an TPHCM ở vòng tứ kết.

Ở trận tứ kết 1, HVBĐ Đồng Nai sau khi thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng bước vào trận đấu với kỳ vọng rất lớn, tuy nhiên đối thủ của họ là Thể Công Viettel bằng lối chơi chặt chẽ, phản công sắc lẹm đã chiến thắng đối thủ với tỷ số 3-0 bằng các bàn thắng của Hoàng Phước, Xuân Cường và Doãn Chung vào các phút 18, 55 và 60+2. Thể Công Viettel bước vào vòng bán kết gặp đối thủ CLB Bóng đá Hà Nội.

Trận tứ kết 2, CLB Bóng đá Hà Nội và Công An TPHCM đã cống hiến cho khán giả 1 trận đấu nhiều bàn thắng, các pha bóng tranh chấp quyết liệt. CLB Bóng đá Hà Nội vươn lên dẫn đối thủ 2-0 ngay ở trong hiệp thi đấu đầu tiên, Công An TPHCM nhen nhóm tia hi vọng bằng bàn gỡ 1-2 do công của Thịnh Thiên ở phút thứ 29. Hàng công bùng nổ, CLB Bóng đá Hà Nội ghi thêm 2 bàn thắng do công của Nam Cường và Duy Đạt, chiến thắng với tỷ số đậm 4-1 CLB Bóng đá Hà Nội bước vào trận bán kết với đối thủ nhiều duyên nợ Thể Công Viettel.

TT-TC-2048x1521.jpg

Tại trận tứ kết 3, ứng cử viên vô địch SLNA không quá khó áp đặt thế trận trước Đồng Nai, ngay phút thứ 2 Đức Hiếu đã lập công giúp Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước 1-0. Phần lớn bóng chỉ lăn bên phần sân của Đồng Nai, những đợt phản công của Đồng Nai rất yếu ớt không hiệu quả. Thế trận lấn lướt được SLNA dễ dàng ghi thêm 2 bàn để ấn định tỷ số 3-0 chung cuộc, giành vé vào bán kết.

CNHP-2048x1474.jpg
3/4 trận tứ kết khép lại với tỷ số cách biệt, chỉ trận Hải Phòng và Thanh Hóa phải phân định thắng thua sau loạt sút luân lưu 11m.

Trận đấu còn lại giữa chủ nhà Hải Phòng và Thanh Hóa diễn ra thế trận đôi công, ăn miếng trả miếng giữa 2 bên, Hải Phòng có sự cổ vũ mạnh mẽ từ các khán đài liên tục vây hãm khung thành đối phương, nhưng sự vô duyên từ các chân sút cả 2 bên hiệp 1 kết thúc mà không bên nào mở được tỷ số. Hiệp thi đấu thứ 2, thế giằng co vẫn như hiệp 1, bóng đã 1 lần được đưa vào lưới Hải Phòng nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị.

Bất phân thắng bại sau giờ đấu chính, hai đội thi sút luân lưu 11m và Thanh Hóa thắng 5-4 chung cuộc. Như vậy, các cặp đấu bán kết đã được xác định: Thể Công Viettel gặp CLB Bóng đá Hà Nội, Sông Lam Nghệ An gặp Thanh Hóa. Các cặp đấu bán kết sẽ diễn ra trên sân vận động Lạch Tray vào ngày 11-7.

Tin liên quan
ĐOÀN NHẬT

Từ khóa

CLB bóng đá Hà Nội Hoàng Phước Duy Đạt Thể Công Phút 18 Xuân Cường Hiệp thi đấu Công an TPHCM Sân vận động Lạch Tray Sắc lẹm

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn