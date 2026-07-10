Xác định hai cặp đấu ở vòng bán kết giải U13 toàn quốc 2026

Chiều 9-7, các trận đấu của vòng tứ kết giải Bóng đá Thiếu niên (U13) toàn quốc Yamaha Cup 2026 đã diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng). Các đội mạnh: Thể Công Viettel, CLB Bóng đá Hà Nội, Sông Lam Nghệ An,Thanh Hóa đã giành chiến thắng bước vào vòng bán kết của giải.

Các cầu thủ Hà Nội giành chiến thắng cách biệt trước U17 Công an TPHCM ở vòng tứ kết.

Ở trận tứ kết 1, HVBĐ Đồng Nai sau khi thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng bước vào trận đấu với kỳ vọng rất lớn, tuy nhiên đối thủ của họ là Thể Công Viettel bằng lối chơi chặt chẽ, phản công sắc lẹm đã chiến thắng đối thủ với tỷ số 3-0 bằng các bàn thắng của Hoàng Phước, Xuân Cường và Doãn Chung vào các phút 18, 55 và 60+2. Thể Công Viettel bước vào vòng bán kết gặp đối thủ CLB Bóng đá Hà Nội.

Trận tứ kết 2, CLB Bóng đá Hà Nội và Công An TPHCM đã cống hiến cho khán giả 1 trận đấu nhiều bàn thắng, các pha bóng tranh chấp quyết liệt. CLB Bóng đá Hà Nội vươn lên dẫn đối thủ 2-0 ngay ở trong hiệp thi đấu đầu tiên, Công An TPHCM nhen nhóm tia hi vọng bằng bàn gỡ 1-2 do công của Thịnh Thiên ở phút thứ 29. Hàng công bùng nổ, CLB Bóng đá Hà Nội ghi thêm 2 bàn thắng do công của Nam Cường và Duy Đạt, chiến thắng với tỷ số đậm 4-1 CLB Bóng đá Hà Nội bước vào trận bán kết với đối thủ nhiều duyên nợ Thể Công Viettel.

Tại trận tứ kết 3, ứng cử viên vô địch SLNA không quá khó áp đặt thế trận trước Đồng Nai, ngay phút thứ 2 Đức Hiếu đã lập công giúp Sông Lam Nghệ An vươn lên dẫn trước 1-0. Phần lớn bóng chỉ lăn bên phần sân của Đồng Nai, những đợt phản công của Đồng Nai rất yếu ớt không hiệu quả. Thế trận lấn lướt được SLNA dễ dàng ghi thêm 2 bàn để ấn định tỷ số 3-0 chung cuộc, giành vé vào bán kết.

3/4 trận tứ kết khép lại với tỷ số cách biệt, chỉ trận Hải Phòng và Thanh Hóa phải phân định thắng thua sau loạt sút luân lưu 11m.

Trận đấu còn lại giữa chủ nhà Hải Phòng và Thanh Hóa diễn ra thế trận đôi công, ăn miếng trả miếng giữa 2 bên, Hải Phòng có sự cổ vũ mạnh mẽ từ các khán đài liên tục vây hãm khung thành đối phương, nhưng sự vô duyên từ các chân sút cả 2 bên hiệp 1 kết thúc mà không bên nào mở được tỷ số. Hiệp thi đấu thứ 2, thế giằng co vẫn như hiệp 1, bóng đã 1 lần được đưa vào lưới Hải Phòng nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị.

Bất phân thắng bại sau giờ đấu chính, hai đội thi sút luân lưu 11m và Thanh Hóa thắng 5-4 chung cuộc. Như vậy, các cặp đấu bán kết đã được xác định: Thể Công Viettel gặp CLB Bóng đá Hà Nội, Sông Lam Nghệ An gặp Thanh Hóa. Các cặp đấu bán kết sẽ diễn ra trên sân vận động Lạch Tray vào ngày 11-7.

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