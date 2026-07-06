VCK U21 Quốc gia 2026: Đương kim vô địch vào bảng ‘tử thần’

PVF-CAND đối diện thử thách lớn tại VCK U21 Quốc gia 2026 khi nằm chung bảng với những đối thủ giàu tham vọng như Hà Nội và TPHCM.

U21 TPHCM cùng bảng với PVF, Hà Nội và An Giang.

Chiều 6-7, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm chia bảng VCK U21 Quốc gia 2026. Theo đó, FPT Play sẽ là nhà tài trợ chính cũng như đơn vị phát sóng độc quyền giải đấu năm nay.

Trong khuôn khổ chương trình, VFF và FPT Play tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác tài trợ giai đoạn 2027-2032. Sự đồng hành dài hạn này được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng tổ chức giải, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được thi đấu, cọ xát trong môi trường chuyên nghiệp hơn.

Giải U21 Quốc gia nhiều năm qua luôn là “bệ phóng” cho hàng loạt tài năng của bóng đá Việt Nam. Những cái tên như Tiến Anh, Văn Khang, Trung Kiên, Đình Bắc hay Nhật Minh đều từng trưởng thành từ sân chơi này trước khi góp mặt ở các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Lãnh đạo VFF trao hoa và kỷ niệm chương đến lãnh đạo FPT Play

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên thường trực Ban chấp hành VFF khẳng định U21 Quốc gia là mắt xích quan trọng trong hệ thống đào tạo trẻ, góp phần xây dựng lực lượng cho U23 và đội tuyển quốc gia trong tương lai, đồng thời cung cấp nguồn cầu thủ kế cận cho các CLB. Về phía nhà tài trợ, bà Tô Nam Phương nhận định những bước tiến gần đây của tuyển Việt Nam đến từ quá trình đầu tư bền bỉ cho các giải trẻ. Bà kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành, lan tỏa hành trình phát triển của các “hạt giống” và tiếp thêm động lực cho họ vươn xa.

VCK U21 Quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 25-7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) với sự tham dự của 12 đội. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm PVF-CAND, Hà Nội, TPHCM và An Giang. Đây được xem là bảng “tử thần” khi quy tụ cả đương kim vô địch lẫn một ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Bà Tô Nam Phương – Phó Tổng Giám đốc FPT Play, FPT Telecom phát biểu tại buổi lễ

Trong khi đó, bảng B là cuộc cạnh tranh giữa HAGL, Thể Công Viettel, SLNA và Tây Ninh. Bảng C gồm Đồng Nai, PVF, Công an Hà Nội và Đà Nẵng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 8 đội vào tứ kết, gồm 3 đội nhất, 3 đội nhì và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, giải đấu năm nay hứa hẹn tiếp tục là sân chơi giàu tính cạnh tranh, nơi những gương mặt trẻ khẳng định mình và mở ra cánh cửa tiến lên các cấp độ cao hơn của bóng đá Việt Nam.

HƯƠNG NGUYỄN