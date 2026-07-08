Sớm xác định 7 đội góp mặt ở VCK U17 quốc gia 2026

Sau lượt trận vòng 9 giải U17 quốc gia 2026 diễn ra rào ngày 7-7 đã xác định 7 đội đầu tiên sớm giành vé vào vòng chung kết. Đáng chú ý là TTTT Thống Nhất đã sớm bị loại, trong khi Becamex TPHCM phấn đấu giành suất vớt cho đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất.

CLB TPHCM đang thể hiện phong độ ấn tượng ở bảng E. Ảnh: CLB

Ở bảng A, Hà Nội sớm hoàn tất vòng loại bằng trận thắng 2-0 trước Ninh Bình. Kết quả giúp Hà Nội đạt 20 điểm, bỏ xa đội xếp theo sau là TC Viettel đến 7 điểm. Đang có 13 điểm, các cầu thủ TC Viettel có ưu thế về điểm số so với PVF-CAND (10 điểm) trước lượt trận cuối mang tính chất tranh vị trí nhì bảng.

Trong khi đó ở bảng B, SLNA tiếp tục thể hiện sức mạnh qua trận thắng 3-0 trước TC Viettel II. Hai trận còn lại Hà Tĩnh thắng Nam Định 2-0 và PVF thắng CAHN 5-1. Kết quả trên đã giúp PVF đạt 20 điểm, tạo khoảng cách 10 điểm so với Nam Định để sớm theo chân SLNA vào vòng chung kết. SLNA tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 23 điểm.

HLV Nguyễn Liêm Thanh cùng các trợ lý trong Ban huấn luyện CLB TPHCM

Tương tự như Hà Nội ở bảng A, các cầu thủ Đà Nẵng sớm hoàn tất vòng loại bảng C bằng trận thắng 2-0 trước TTHL Gia Lai để đạt 16 điểm, hơn hai đội theo sau là Huế và Đắk Lắk 6 điểm. LPBank HAGL cũng gia tăng khoảng cách về điểm số ở ngôi đầu bảng D sau khi thắng Khánh Hòa 2-1. Trận thắng giúp các cầu thủ trẻ phố Núi đạt 22 điểm. Suất nhì bảng sẽ là cuộc tranh chấp giữa Học viện Nutifood và Lâm Đồng khi đang có cùng 14 điểm. Ở bảng này, TTTT Thống Nhất đang có 7 điểm, hết hy vọng tranh đua.

Ở bảng E đã sớm xác định hai đại diện vào VCK là CLB TPHCM (CLB Bà Rịa-Vũng Tàu cũ với 20 điểm) và Đồng Tháp (18 điểm). Đang có trong tay 12 điểm, Becamex TPHCM chỉ còn hy vọng tranh suất vớt dành cho đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Theo điều lệ giải, 5 đội đứng nhất bảng, 5 đội đứng nhì bảng và đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất tham dự vòng chung kết.

QUỐC CƯỜNG