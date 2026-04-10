Xác định đủ 4 đội vào Bán kết giải U15 quốc gia 2026

Hai trận Tứ kết còn lại của giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra vào chiều 10-4. Bất ngờ không xảy ra khi hai đội mạnh hơn là Viettel I và Hà Nội I cùng giành chiến thắng cách biệt.

Ở trận Hà Nội I – Quảng Nam, đội bóng trẻ Thủ đô nhập cuộc đầy chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 do công của Bảo Trung sau một pha phối hợp tấn công tốc độ. Bàn thắng sớm giúp Hà Nội I thi đấu hưng phấn, liên tục tổ chức các đợt lên bóng gây sức ép về phía khung thành Quảng Nam.

Những nỗ lực của Quảng Nam đã giúp họ có được bàn gỡ 1-1 ở phút 26 khi Hữu Trường thực hiện thành công quả phạt 11m, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sang hiệp hai, Hà Nội I tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 60, từ một tình huống đá phạt góc, Gia Bảo bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là bước ngoặt của trận đấu khi Hà Nội I sau đó hoàn toàn làm chủ thế trận và ghi thêm 3 bàn thắng để khép lại chiến thắng chung cuộc 5-1, qua đó giành vé vào bán kết và sẽ chạm trán Tây Ninh.

Ở trận tứ kết còn lại, Thể Công Viettel I chạm trán SHB Đà Nẵng. Thực lực vượt trội, Viettel I nhanh chóng dâng cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Phút 16, Thể Công Viettel I khai thông thế bế tắc với bàn mở tỷ số của Nhân Quyền sau pha tạt bóng thuận lợi từ Minh Hưng. Có lợi thế dẫn bàn, Thể Công Viettel I tiếp tục chơi lấn lướt và đến phút 24, Đình Dũng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, Viettel I tiếp tục duy trì thế trận chủ động và ghi thêm bàn thắng thứ ba ở phút 49 do công của trung vệ Trung Hiếu. Dù giảm nhịp độ trong những phút cuối, đội bóng áo lính vẫn kịp ghi thêm bàn thắng ở phút 75 nhờ pha lập công của Minh Đức, ấn định chiến thắng 4-0. Với kết quả này, Thể Công Viettel I giành quyền vào bán kết và sẽ đối đầu SLNA.

LÊ ANH