U15 Tây Ninh và U15 SLNA vào Bán kết U15 quốc gia 2026

Hai trận đấu đầu tiên của vòng Tứ kết giải bóng đá U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026 đã diễn ra vào ngày 9-4 với những diễn biến đầy bất ngờ và kịch tính. U15 SLNA tiếp tục khẳng định sức mạnh trước Becamex TPHCM, trong khi U15 Tây Ninh gây bất ngờ lớn khi loại ứng cử viên vô địch U15 PVF.

Cuộc rượt đuổi bàn thắng giữa SLNA (áo vàng) và Becamex TPHCM khép lại với tỷ số 5-3 nghiêng về SLNA.

Đúng như dự đoán, cuộc đối đầu giữa U15 SLNA và U15 Becamex TPHCM đã mang đến một bữa tiệc bàn thắng cho người hâm mộ. Ngay ở phút thứ 10, Becamex TPHCM đã dội một “gáo nước lạnh” lên tham vọng của đối thủ khi Hoàng Huy tận dụng đường chuyền dài của đồng đội để dứt điểm chính xác, mở tỷ số 1-0.

Bàn thua sớm đã làm các cầu thủ trẻ xứ Nghệ thi đấu quyết tâm hơn. Trong một ngày thi đấu chói sáng, tiền đạo Văn Tài đã trở thành cơn ác mộng của hàng phòng ngự đội bóng phía Nam. Chỉ trong vòng hơn 30 phút thi đấu của hiệp một, chân sút này đã ghi liền 3 bàn thắng vào các phút 11, 25 và 43 để hoàn tất cú hat-trick, đưa SLNA vươn lên dẫn trước 3-1.

Sang hiệp hai, Becamex TPHCM nỗ lực đẩy cao đội hình và có bàn rút ngắn cách biệt xuống 2-3 do công của Chí Dũng. Dù vậy, SLNA với bản lĩnh của lò đào tạo trẻ hàng đầu đã nhanh chóng lập lại trật tự. Sau tình huống đối phương phản lưới nhà và bàn thắng ấn định của Đức Anh ở phút 80, đội bóng xứ Nghệ đã khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 5-3, chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết.

Tây Ninh gây bất ngờ khi loại PVF.

Ở trận đấu tứ kết giữa U15 PVF và U15 Tây Ninh diễn ra cùng giờ, bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải đã xuất hiện. Được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, U15 PVF đã chủ động áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 51, nỗ lực của PVF được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Xuân Vinh (10). Đến phút 55, tận dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự đối phương, Võ Anh Hào (10) bên phía U15 Tây Ninh đã ghi bàn thắng quý giá san bằng tỷ số 1-1.

Tỷ số hòa được duy trì đến hết thời gian chính thức, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trên chấm 11m, các cầu thủ trẻ Tây Ninh đã thể hiện tâm lý thép khi thực hiện thành công 5 lượt sút, trong khi U15 PVF chỉ có 4 lần đưa bóng vào lưới. Thắng lợi nghẹt thở 5-4 sau loạt đấu súng, U15 Tây Ninh chính thức biến U15 PVF thành “cựu vương” để tiến thẳng vào vòng 4 đội mạnh nhất.

LÊ ANH