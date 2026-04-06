U15 Tây Ninh giành vé cuối cùng vào Tứ kết

Chiều 6-4, Vòng chung kết U15 quốc gia – Cúp Modern 2026 đã khép lại giai đoạn vòng bảng với các trận đấu cuối cùng của bảng A. Qua đó, xác định đủ 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết.

Tây Ninh (áo đỏ) giành vé cuối cùng vào Tứ kết sau chiến thắng 3-2 trước Ninh Bình.

Ở bảng A, hai trận đấu diễn ra lúc 15 giờ giữa TPHCM – SLNA và Tây Ninh – Ninh Bình. Do SLNA đã sớm giành vé đi tiếp sau hai lượt trận đầu tiên, cuộc đối đầu giữa các cầu thủ trẻ xứ Nghệ và TPHCM chỉ còn tính thủ tục khi đội TPHCM đã chắc chắn bị loại.

Tâm điểm của ngày thi đấu tập trung vào trận quyết định của bảng A giữa Tây Ninh và Ninh Bình. Trước trận, hai đội cùng có 3 điểm nhưng Ninh Bình xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Vì vậy, Tây Ninh buộc phải giành chiến thắng để giành vé đi tiếp, trong khi Ninh Bình chỉ cần một kết quả hòa là đủ.

Ngay từ đầu trận, Tây Ninh chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 16, đội bóng này được hưởng phạt đền sau tình huống cầu thủ Ninh Bình phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hữu Quang thực hiện thành công, mở tỷ số 1-0 cho Tây Ninh. Cách biệt được nhân đôi cho Tây Ninh vào cuối hiệp 1 từ pha lập công của Anh Hào.

SLNA thắng đậm 6-0 trước TPHCM

Sang hiệp 2, Ninh Bình vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 53 sau cú dứt điểm của Tấn Tài. Chỉ hai phút sau, Tây Ninh gặp bất lợi khi Tuấn Anh nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, khiến đội bóng này chỉ còn chơi với 10 người. Tận dụng lợi thế, Ninh Bình tiếp tục gia tăng sức ép và đến phút 66, Minh Huy ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, niềm vui của Ninh Bình không kéo dài lâu. Chỉ ba phút sau, từ một tình huống đá phạt, Ngọc Quang tung cú dứt điểm đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-2 cho Tây Ninh. Với kết quả này, Tây Ninh trở thành đội cuối cùng giành vé vào tứ kết. Ở trận đấu còn lại, SLNA vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng đậm 6-0 trước TPHCM.

Kết thúc vòng đấu bảng, 6 đội nhất và nhì bảng giành vé vào tứ kết gồm: SLNA, Tây Ninh (bảng A); PVF, Viettel I (bảng B); Hà Nội I, SHB Đà Nẵng (bảng C). Hai suất còn lại dành cho hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là Becamex TPHCM và Quảng Nam.

LÊ ANH