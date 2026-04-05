U15 Becamex TPHCM theo chân Hà Nội I và Đà Nẵng vào Tứ kết

Chiều 5-4, đã diễn ra lượt trận cuối tại bảng B và bảng C của Vòng chung kết U15 quốc gia – Cúp Modern 2026, qua đó xác định thêm những đội bóng giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết.

Becamex TPHCM giành chiến thắng 3-2 trước Đắk Lắk với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ.

Sau trận thua đậm Hà Nội I hôm ra quân, U15 Becamex TPHCM đã kịp gượng dậy với 2 trận thắng liên tiếp trước Đà Nẵng và vào chiều 5-4 là thắng Tây Ninh để kịp ghi tên ở vòng tứ kết. Dù không được đánh giá cao hơn nhưng Đắk Lắk đã cho thấy tinh thần thi đấu đầy quyết tâm và không hề dễ bị khuất phục. Phút 40, từ một pha đột phá ấn tượng, Thưởng Ban dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0 cho Đắk Lắk.

Tuy nhiên, Becamex TPHCM đã nhanh chóng có câu trả lời khi chỉ 4 phút sau, Quang Huy đánh đầu gỡ hòa 1-1. Sau đó, hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Đắk Lắk tiếp tục vươn lên dẫn 2-1 trước khi Becamex TPHCM san bằng 2-2.

Đến phút 89, Hoàng Huy ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 cho Becamex TPHCM. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất (6 điểm sau 3 trận).

Đà Nẵng giành 3 điểm trước Hà Nội I và giành vé đi tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội I. Dù vậy, Hà Nội I vẫn giữ vị trí nhất bảng C để đi tiếp, trong khi đội bóng trẻ sông Hàn giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

Tại bảng B, hai trận đấu diễn ra cùng lúc lúc 15g30 cũng mang tính chất quyết định. Ở cuộc đối đầu giữa Quảng Nam và Viettel I, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng khi cùng có 4 điểm trước trận. Hai bên chơi chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi, chấp nhận kết quả hòa 0-0. Với 1 điểm có được, Thể Công Viettel I giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng B.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng này đã kết thúc với “cơn mưa” bàn thắng khi PVF thắng Cần Thơ đến 9-0. Chiến thắng này giúp PVF vươn lên đứng đầu bảng B với 5 điểm, bằng điểm với Viettel I và Quảng Nam nhưng vượt trội về hiệu số bàn thắng bại, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết.

QUỐC CƯỜNG