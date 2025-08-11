Xác định 12 đội dự vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026

Sau loạt trận cuối vòng loại bảng vào ngày 10-8, danh sách 12 đội góp mặt tại vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 đã được xác định.

U20 nữ Việt Nam xuất sắc giành vé vào VCK châu Á 2026.

Các cầu thủ Việt Nam đã hoàn tất vòng loại với thành tích ấn tượng khi thắng cả 3 trận trước Hồng Kông (TQ), Singapore và Cộng hòa Kyrgyzstan. “Nữ chiến binh trẻ sao Vàng” ghi 14 bàn thắng và không để thủng lưới, qua đó đứng nhất bảng B và giành vé dự sân chơi của châu lục.

Tương tự như U20 nữ Việt Nam các đội CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cũng đạt thành tích toàn thắng ở vòng loại. Đội gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng loại là U20 nữ CHDCND Triều Tiên. Đây cũng là nhà đương kim vô địch U20 nữ châu Á và U20 nữ thế giới. Ở vòng loại, đội bóng này đã toàn thắng 3 trận, ghi đến 36 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Danh sách 12 đội góp mặt ở vòng chung kết gồm chủ nhà Thái Lan; 8 đội đứng nhất 8 bảng là CHDCND Triều Tiên, Việt Nam, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc cùng 3 đội đứng nhì có thành tích tốt nhất gồm Jordan, Bangladesh cùng Đài Bắc Trung Hoa.

U20 nữ Việt Nam khép lại vòng bảng bằng trận thắng 3-0 trước Kyrgyzstan

Vòng chung kết sẽ diễn ra từ 1-4 đến 18-4-2026. Bốn đội có thành tích tốt nhất ở vòng chung kết U20 nữ châu Á 2026 sẽ đại diện châu Á tham dự U20 nữ World Cup 2026 được tổ chức tại Ba Lan. AFC chưa xác định thời gian bốc thăm và chia bảng cho vòng chung kết U20 nữ châu Á.

*Cũng từ thành tích giành vé vào VCK U20 nữ châu Á, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã được lãnh đạo VFF thưởng "nóng 500 triệu đồng.

CAO TƯỜNG