U20 nữ Việt Nam giành vé tham dự VCK châu Á 2026

U20 Việt Nam khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ghi 14 bàn và giữ sạch lưới — tấm vé dự vòng chung kết tại Thái Lan đã gọi tên thầy trò HLV Okiyama Masahiko.

U20 nữ Việt Nam toàn thắng cả 3 trận vòng loại. Ảnh: MINH HOÀNG

Chiều nay (10-8), trong trận quyết định bảng B vòng loại U20 nữ châu Á 2026 trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYF), U20 nữ Việt Nam không chỉ hoàn thành mục tiêu giành 1 điểm mà còn vùi dập U20 Kyrgyzstan bằng chiến thắng thuyết phục 3-0. Kết quả giúp đội chủ nhà kết thúc vòng loại với 9 điểm tuyệt đối, hiệu số +14 và vé chính thức dự VCK diễn ra tại Thái Lan vào tháng 4 năm sau.

Ngay ở phút thứ 2, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Đội trưởng Lưu Hoàng Vân bất ngờ tung cú sút xa hiểm hóc vào góc trái, khiến thủ môn Kyrgyzstan chỉ còn biết bay người trong vô vọng. Bàn thắng sớm giúp U20 Việt Nam chủ động triển khai lối chơi áp sát, kiểm soát nhịp độ và bóp nghẹt mọi nỗ lực triển khai bóng của đại diện Trung Á.

Khả năng tổ chức tấn công của chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 28. Từ pha phối hợp nhanh bên cánh phải, Lưu Hoàng Vân có đường chọc khe tinh tế để Đào Khánh Vy bứt phá. Tiền đạo trẻ băng xuống, dứt điểm góc hẹp chính xác nâng tỷ số lên 2-0, tiếp tục nối dài chuỗi cơ hội nguy hiểm của đội áo đỏ.

Sang hiệp hai, đội khách cố gắng đẩy cao đội hình nhưng liên tục bị cách tiếp cận khung thành chặn đứng bởi hàng phòng ngự và tuyến giữa Việt Nam chơi kín kẽ. Phút 74, Khánh Vy một lần nữa tỏa sáng với pha đánh đầu cận thành từ quả phạt góc, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Đây là bàn thứ hai của cô trong trận, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của nhân tố tấn công này trong bộ khung của HLV Masahiko.

Đoàn quân của HLV Masahiko giành ngôi đầu bảng B và giành vé tham dự VCK U20 nữ châu Á 2026 tại Thái Lan vào tháng 4 năm sau.

U20 nữ Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội hơn nhưng không tận dụng hết; tuy nhiên, 3 bàn đủ để hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng loại với tư cách đội đầu bảng. Thứ hạng hiện tại sau 3 lượt trận: Việt Nam 9 điểm (HS +14), Hồng Kông 3 điểm (HS -5), Kyrgyzstan 3 điểm (HS 0) — Hồng Kông (TQ) xếp trên Kyrgyzstan nhờ thắng đối đầu trực tiếp.

Chiến thắng này không chỉ đem lại vé dự vòng chung kết mà còn là lời khẳng định cho chất lượng công tác đào tạo trẻ và khả năng vận hành chiến thuật của ban huấn luyện. Dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko, các cô gái trẻ Việt Nam cho thấy sự trưởng thành về tư duy, sức mạnh thể lực và kỷ luật chiến thuật — những yếu tố then chốt khi bước ra đấu trường châu lục.

HƯƠNG NGUYỄN