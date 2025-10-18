Xà ngang giúp Khánh Hoà thắng ứng viên thăng hạng

Cú sút dội xà ngang ở phút 90 của Đoàn Văn Quý khiến Quảng Ninh lỡ cơ hội giữ điểm trên sân nhà Cẩm Phả, khép lại thất bại sát nút 0-1 trước Khánh Hòa.

Các cầu thủ Khánh Hoà (bên trái) giành chiến thắng tại Quảng Ninh. ẢNH: TÂM HÀ

Tối 18-10 trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh tiếp đón Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Với điểm tựa sân nhà, Quảng Ninh chủ động dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng đất mỏ triển khai thế trận kiểm soát bóng và pressing tầm cao nhằm sớm tìm kiếm lợi thế.

Tuy nhiên, Khánh Hòa đã cho thấy sự khó chịu trong cách tổ chức phòng ngự phản công, khiến mọi nỗ lực tấn công của đội chủ nhà đều rơi vào bế tắc. Phút 30, đội khách tung ra đòn phản công mẫu mực. Từ pha chuyển trạng thái nhanh ở giữa sân, tiền vệ Hổ bứt tốc bên cánh phải rồi căng ngang chính xác để Nguyễn Đoàn Duy Anh băng vào đệm bóng cận thành mở tỷ số 1-0 cho thầy trò HLV Trần Trọng Bình.

Bàn thắng giúp Khánh Hoà dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Sau khi bị dẫn trước, Quảng Ninh dốc toàn lực tấn công, nhưng đều không thể xuyên thủng hàng thủ kỷ luật của đội bóng phố Biển.

Phút 90, Đoàn Văn Quý sút bóng căng và hiểm, vượt qua tầm với của thủ môn Khánh Hòa, nhưng lại dội xà ngang bật ra trong sự tiếc nuối tột cùng của đội chủ nhà. Thất bại 0-1 khiến Quảng Ninh tụt xuống đứng hạng 4 với 6 điểm, càng trở nên bị động hơn trong cuộc cạnh tranh giành 1.5 suất thăng hạng.

Long An (áo đỏ) nhận thất bại trước Đồng Nai. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi Khánh Hòa tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, kém đội dẫn đầu Đồng Nai đúng 1 điểm. Ở trận đấu sớm cùng ngày, Đồng Nai vượt qua Long An 2-1 nhờ cú đúp của tiền vệ Trần Minh Vương.

Vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ tiếp tục trong ngày 19-10 với hai cặp đấu còn lại giữa Bắc Ninh - Quy Nhơn United và Phú Thọ đối đầu Trẻ PVF.

HỮU THÀNH