Đội sinh viên của TPHCM thắng trận chuyên nghiệp đầu tiên

Đại học Văn Hiến tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành đội bóng sinh viên đầu tiên của cả nước giành chiến thắng ở sân chơi chuyên nghiệp quốc gia.

Chiều 17-10, sân Thống Nhất chứng kiến một cột mốc đáng nhớ của bóng đá học đường toàn quốc khi Đại học Văn Hiến đánh bại đội khách Đồng Tháp 1-0 tại vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Đây là chiến thắng chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử của một đội bóng sinh viên, mở ra trang mới cho phong trào thể thao học đường.

Người hùng của Đại học Văn Hiến là tiền vệ Đoàn Cao Danh với pha lập công đẳng cấp ở phút 78. Từ ngoài vòng cấm, anh tung cú dứt điểm kỹ thuật, bóng đi cong hiểm hóc găm thẳng vào góc xa, khiến thủ môn Nguyễn Tiến Mạnh của Đồng Tháp hoàn toàn bất lực.

Đại học Văn Hiến bắt đầu hành trình tại các giải đấu thuộc hệ thống quốc gia từ tháng 3-2024. Chỉ hơn một năm sau, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng đã viết nên câu chuyện cổ tích khi góp mặt tại hạng Nhất - hạng đấu chuyên nghiệp lớn thứ 2 của bóng đá Việt Nam.

Dù khởi đầu chưa suôn sẻ với việc bị loại sớm ở Cúp Quốc gia và chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận đầu tiên tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, chiến thắng trước Đồng Tháp là nguồn động lực to lớn giúp đội bóng trẻ tự tin hướng tới chặng đường phía trước. Với 4 điểm, Đại học Văn Hiến tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Ở chiều ngược lại, thất bại này khiến Đồng Tháp tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi mới chỉ có 2 điểm, rơi xuống vị trí thứ 10.

Cũng trong loạt trận chiều 17-10, CLB TPHCM tạm vươn lên dẫn đầu bảng sau khi thắng đậm Thanh Niên TPHCM 5-0 trên sân Bà Rịa. Các bàn thắng của đội chủ sân đến từ Chu Văn Kiên, Võ Ngọc Đức, Dương Quang Trung Hiếu, Nguyễn Thế Dũng và Nguyễn Hạ Long.

Vòng 4 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ tiếp tục với bốn trận còn lại trong hai ngày 18 và 19-10. Long An tiếp Đồng Nai, Khánh Hòa làm khách của Quảng Ninh, trong khi Bắc Ninh và Phú Thọ lần lượt đối đầu Quy Nhơn United và Trẻ PVF.

HỮU THÀNH