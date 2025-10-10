World Cup 2026: Tuyển Áo ghi 10 bàn trong ngày Arnautovic lập kỷ lục

Tiền đạo 36 tuổi Marko Arnautovic ghi 4 bàn giúp tuyển Áo thắng 10-0 trước San Marino.

Tuyển Áo đã áp đảo San Marino - đội tuyển quốc gia đang đứng cuối bảng xếp hạng FIFA - để giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở Bảng H vòng loại, với tiền đạo 36 tuổi Marko Arnautovic ghi 4 bàn thắng, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia với 45 lần lập công. Với việc đội đứng thứ 2 Bosnia-Herzegovina để thủng lưới trong thời gian bù giờ, qua đó hòa 2-2 trước Síp, tuyển Áo đã nới rộng khoảng cách lên 2 điểm, và còn một trận chưa đấu trong tay. Tuyển Áo (15 điểm) đứng trước cơ hội gia tăng cách biệt điểm số lên 5 điểm, đồng nghĩa chạm 1 tay vào tấm vé trực tiếp dự World Cup, nếu giành chiến thắng trên sân đội xếp thứ 3 Romania (7 điểm) vào ngày 12-10.

Hà Lan cũng giành được chiến thắng quan trọng khi vòng loại khu vực châu Âu được nối lại trong cuộc đua giành suất tham dự giải đấu năm sau tại Mỹ, Canada và Mexico. Các ngôi sao Ngoại hạng Anh đã tỏa sáng, tiền đạo Cody Gakpo của Liverpool lập cú đúp và Tijjani Reijnders của Man.City ghi thêm bàn thắng thứ 3. Hà Lan hoàn thành chiến thắng 4-0 trước Malta khi Memphis Depay ghi bàn thắng muộn, nâng kỷ lục bàn thắng anh ghi được trong màu áo đội tuyển Hà Lan lên con số 53.

Hà Lan tạo lợi thế rõ ràng ở ngôi đầu Bảng G với 13 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với đội nhì bảng Ba Lan. Trong khi Phần Lan sau chiến thắng Lithuania 2-1 cũng có 10 điểm, nhưng đang chơi nhiều hơn 1 trận so với 2 đội xếp trên. Vào Chủ nhật ở lượt trận tiếp theo, Hà Lan sẽ đón tiếp Phần Lan, trong khi Ba Lan làm khách tại Lithuania.

Rasmus Hojlund ghi cú đúp trong hiệp một giúp Đan Mạch đè bẹp chủ nhà Belarus 6-0.

Tiền đạo Rasmus Hojlund của Napoli đã mang phong độ ấn tượng từ Serie A sang đấu trường quốc tế, với cú đúp trong hiệp một giúp Đan Mạch đè bẹp Belarus với tỷ số 6-0. Anders Dreyer cũng lập cú đúp cho Đan Mạch, đội đang có 7 điểm sau 3 trận và dẫn đầu Bảng C, nhưng chỉ hơn về hiệu số bàn thắng bại so với Scotland - đội đã may mắn lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 tại Hampden Park trước Hy Lạp. Người hâm mộ Scotland đã thể hiện sự bất mãn bằng những tiếng la ó, trước khi Ryan Christie gỡ hòa và sau đó là những bàn thắng muộn của Lewis Ferguson và Lyndon Dykes.

Croatia - á quân năm 2018 và vào bán kết năm 2022 - vẫn giữ vững ngôi đầu Bảng L và kiểm soát diễn biến cuộc đua sau trận hòa 0-0 với đối thủ chính CH Séc tại Prague. Croatia có cùng 13 điểm với CH Séc nhưng dẫn trước đối thủ về hiệu số bàn thắng bại, và còn thi đấu ít hơn một trận. Chiến thắng trước Gibraltar và Quần đảo Faroe trên sân nhà, cùng với Montenegro trên sân khách trong các trận đấu còn lại sẽ đảm bảo cho Croatia một suất tham dự World Cup. Hôm Chủ nhật cũng ghi nhận chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Montenegro của Quần đảo Faroe, giúp họ vươn lên đứng thứ 3.

VIỆT TÙNG