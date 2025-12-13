Sự trở lại của Davies khiến Bayern càng trở nên mạnh mẽ hơn

Bayern Munich đã dẫn đầu Bundesliga với 8 điểm cách biệt chỉ sau 13 vòng đấu, và giờ sức mạnh hứa hẹn còn tăng lên khi chuẩn bị chào đón sự trở lại của hậu vệ cánh tốc độ Alphonso Davies vào cuối tuần này.

Bayern Munich chuẩn bị chào đón hậu vệ cánh tốc độ Alphonso Davies vào cuối tuần này.

Davies vào sân từ băng ghế dự bị ở cuối trận Bayern thắng Sporting Lisbon 3-1 trên sân nhà tại Champions League hôm thứ Ba. Có tên trong đội hình ở trận đấu trên sân nhà với đội cuối bảng Mainz vào Chủ nhật, đội trưởng đội tuyển Canada sẽ có trận đấu Bundesliga đầu tiên kể từ khi bị rách dây chằng chéo trước khi làm nhiệm vụ quốc tế hồi tháng 3. Phong độ hủy diệt của Bayern - gã khổng lồ nước Đức chỉ để mất 2 điểm ở Bundesliga mùa này - đồng nghĩa với việc HLV Vincent Kompany có thể cho phép Davies trở lại một cách chắc chắn vào đội hình xuất phát. Viết trên mạng xã hội sau trận đấu, Davies nói: “Thật tuyệt khi được trở lại làm điều mình yêu thích nhất”.

Ngôi sao 25 tuổi không chỉ nổi tiếng với năng lực phòng ngự, mà khả năng dâng cao tấn công của anh nên một mối đe dọa thường trực trên hàng công. Sự xuất hiện của Davies cho phép Bayern chơi với đội hình dâng cao hơn, vốn là hệ thống ưa thích của Kompany. Joshua Kimmich của Bayern đã ca ngợi sự nỗ lực của Davies trong quá trình hồi phục để trở lại nhanh chóng: “Đó là khoảng thời gian khó khăn đối với anh ấy, nhưng anh ấy luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực. Cách anh ấy trải qua quá trình hồi phục là mẫu mực và xuất sắc. Anh ấy cống hiến rất nhiều cho chúng tôi cả trong và ngoài sân cỏ”.

Bayern tiếp tục nhận được tin tốt vào thứ Tư khi Jamal Musiala đang trên đường trở lại vào tháng Giêng, nhiều khả năng là trong trận giao hữu với Red Bull Salzburg trước khi mùa giải khởi động lại sau kỳ nghỉ đông. Với việc Hiroki Ito, người vắng mặt dài hạn, cũng được ra sân, Bayern sẽ có thể xoay vòng đội hình nhiều hơn khi họ phải cân bằng giữa các trận đấu ở giải quốc nội, cúp quốc gia và châu Âu. Giám đốc thể thao của Bayern, Max Eberl cho biết sự trở lại của các cầu thủ này đồng nghĩa với việc Bayern khó có thể chiêu mộ thêm bất kỳ ai trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng: “Nhiều cầu thủ sẽ trở lại. Về cơ bản chúng tôi sẽ có 3 bản hợp đồng mới”.

Cú hat-trick tuần trước vào lưới Stuttgart là hat-trick thứ 10 của Harry Kane tại Bundesliga.

Đối thủ của Bayern vào Chủ nhật, Mainz chỉ thắng được một trận cho đến nay và đang kém khu vực an toàn 5 điểm. Được bổ nhiệm tuần này, cựu HLV của Union Berlin, Urs Fischer sẽ có trận ra mắt ở giải đấu vào Chủ nhật. Fischer đã làm nên điều kỳ diệu tại Union, đưa CLB lên hạng đấu cao nhất và gây bất ngờ khi giành vé tham dự Champions League. Nhưng tại Mainz, nhiệm vụ đầu tiên của ông là ổn định tình hình và giúp CLB thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Và thật thú vị, khi đội bóng cũ của Fischer, Union Berlin vừa quật ngã đội nhì bảng RB Leipzig 3-1 ở trận đấu sớm vòng 14 vào thứ Sáu, cũng đồng nghĩa Mainz giờ phải đối mặt với thế trận quyết thắng của chủ nhà Bayern, khi điều đó có thể giúp họ tiếp tục gia tăng cách biệt điểm số ở ngôi đầu.

PHI SƠN