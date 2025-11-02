Bayern cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi vẫn thắng dễ Leverkusen

Ngay cả khi cho các trụ cột nghỉ ngơi cho màn đại chiến Paris Saint-Germain tại Champions League, Bayern Munich vẫn kéo dài chuỗi trận thắng kỷ lục của mình trong mùa giải. Thắng dễ 3-0, nhà vô địch Đức cũng chấm dứt chuỗi 37 trận bất bại trên sân khách kỷ lục Bundesliga của Bayer Leverkusen.

Bayern Munich kéo dài chuỗi trận thắng kỷ lục của mình trong mùa giải lên con số 15.

HLV Vincent Kompany của Bayern đã thực hiện 7 sự thay đổi so với đội hình đã đánh bại Cologne tại Cúp Quốc gia Đức hôm thứ Tư, với các ngôi sao Harry Kane, Michael Olise và Luis Diaz nằm trong số những người được đưa lên băng ghế dự bị. Cầu thủ 17 tuổi Lennart Karl đã được ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự vượt trội của chủ nhà vẫn thể hiện rõ khi Tom Bischof kiến ​​tạo cho Serge Gnabry mở tỷ số ở phút 25, Konrad Laimer tạt bóng cho Nicolas Jackson đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 31, và Raphael Guerreiro buộc Loic Bade phải phản lưới nhà trước giờ nghỉ.

Khi đã tạo nên lợi thế quá lớn thì Gnabry, Jackson và Karl nhường chỗ cho Kane, Diaz và Olise trước khi trận đấu bước sang giờ thứ 60, tạo cơ hội cho 3 ngôi sao này khởi động cho chuyến làm khách đến Paris Saint-Germain tại Champions League vào thứ Ba. “Việc các đối thủ lấy lại động lực khi thấy một vài cầu thủ vắng mặt là điều bình thường, nhưng với chúng tôi, điều quan trọng là phải duy trì tốc độ cao ngay từ đầu để không còn nghi ngờ gì nữa rằng chúng tôi - được rồi, chúng tôi không có Harry, chúng tôi không có Mike, chúng tôi không có Lucho - nhưng đây vẫn sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng cho bất kỳ đối thủ nào”, Kompany nói sau trận.

Leverkusen, đội không có sự phục vụ của Alex Grimaldo vì vấn đề cơ bắp, đã tung tiền đạo 19 tuổi người Algeria, Ibrahim Maza vào sân sau giờ nghỉ. Nhưng đội khách chưa bao giờ tỏ ra là một đội bóng từng đủ sức phá vỡ sự thống trị quốc nội của Bayern vào năm 2024. “Chúng tôi đã bị trừng phạt trong 3 hoặc 4 tình huống mà chúng tôi phải làm tốt hơn”, HLV Kasper Hjulmand của Leverkusen cho biết. “Tất nhiên chúng tôi không hài lòng với tình hình này. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều nỗ lực, nhưng nhìn chung Bayern là đội chơi tốt hơn và chúng tôi phải thừa nhận điều đó”.

Bayern đã không thắng Leverkusen tại Bundesliga kể từ tháng 9-2022. Tuy nhiên, vào lúc này Hùm xám đang là một đội không thể bị ngăn cản, khi đã kéo dài chuỗi trận toàn thắng đầu mùa lên con số 15 trên mọi đấu trường - bao gồm cả Siêu cúp Đức.

RB Leipzig là đối thủ đáng gờm nhất có thể thách thức Bayern với chiến thắng 3-1 trước Stuttgart.

RB Leipzig tiếp tục cho thấy họ là đối thủ đáng gờm nhất có thể thách thức Bayern, khi duy trì cách biệt 5 điểm kém hơn. Tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà, Yan Diomande và tiền đạo Romulo đã giúp RB Leipzig củng cố vị trí thứ 2 với chiến thắng 3-1 trước Stuttgart. Diomande, 18 tuổi, đã buộc Jeff Chabot phải phản lưới nhà trước giờ nghỉ, sau đó ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 53. Đây là bàn thắng thứ 2 của anh tại Bundesliga kể từ khi gia nhập RB Leipzig từ đội bóng Tây Ban Nha, Leganes vào mùa hè. Cầu thủ vào sân thay người Tiago Tomas đã gỡ lại một bàn cho Stuttgart, nhưng một sai lầm của thủ môn Alexander Nubel, người đã mất kiểm soát bóng khi cố gắng thoát khỏi Romulo, đã tạo điều kiện cho cầu thủ người Brazil ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ.

Ở các diễn biến khác. M’Gladbach đã giành chiến thắng 4-0 trước St. Pauli. Trong khi Eintracht Frankfurt, đội mất tiền đạo Can Uzun vì chấn thương gân kheo giữa hiệp một, bị Heidenheim cầm hòa 1-1. Ngoài ra, Werder Bremen đã hòa Mainz 1-1, còn Union Berlin và Freiburg hòa nhau 0-0.

LINH SƠN