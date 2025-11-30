Kompany xoay xở trước lo ngại về chiều sâu đội hình Bayern

Vào đầu mùa giải, vấn đề chiều sâu đội hình là chủ đề được mọi người bàn tán xôn xao. Khi Bayern Munich khởi đầu mạnh mẽ, vấn đề dần lắng xuống. Tuy nhiên, sau trận thua đáng tiếc trước Arsenal tại Champions League, sau đó là chiến thắng nhọc nhằn trước St. Pauli khiến chủ đề này lại nổi lên.

Bayern Munich cần 2 bàn thắng phút bù giờ mới đánh bại St. Pauli 3-1 trên sân nhà.

Ra sân 3 ngày sau thất bại 1-3 tại Arsenal, Bayern sớm choáng váng khi Andreas Hountondji mở tỷ số cho St. Pauli ở phút thứ 6. Dù Raphael Guerreiro gỡ hòa ở cuối hiệp 1, nhưng các nhà vô địch tiếp tục bị gây khó khăn trong hiệp 2. Và khi tưởng chừng họ phải nhận trận hòa thứ 2 trong 3 vòng đấu Bundesliga, Luis Diaz kịp ghi bàn thắng quan trọng ở phút bù giờ thứ 3, trước khi Nicolas Jackson ấn định chiến thắng 3-1 nhọc nhằn.

HLV Vincent Kompany một lần nữa phải đối mặt với những câu hỏi dai dẳng. Tuy nhiên, nhà cầm quân 39 tuổi giải thích trong một cuộc phỏng vấn sau trận thắng muộn màng trước St. Pauli: “Tôi nghĩ đó chỉ là một phần của bóng đá. Tuần trước, chúng tôi đã thắng 6-2, trước đó nữa là thắng PSG. Tôi hiểu câu hỏi này vì chúng tôi vừa thua Arsenal, và hôm nay không hề dễ dàng. Nhưng như tôi đã nói, đó là một phần của bóng đá. Cuối cùng, chúng tôi đã bỏ xa Leipzig đến 8 điểm, điều đó rất quan trọng. Tôi không nghĩ điều có gì đó bất thường. Chúng tôi cũng cần trân trọng những chiến thắng như hôm nay”.

HLV Vincent Kompany vẫn bình tĩnh trước những vấn đề nảy sinh của Bayern.

Bayern cũng chính thức thiết lập kỷ lục mới với 44 vòng đấu liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga, và với cách biệt điểm số và năng lực vượt trội hiện tại, kỷ lục này có lẽ sẽ còn kéo dài hơn nữa. Kompany nói thêm: “Những chiến thắng này là một phần của mùa giải, nó mang lại cho chúng tôi sự tự tin. Một lời khen ngợi to lớn dành cho các chàng trai, rằng chúng tôi đã tiếp tục tiến lên. Chúng tôi sẽ cần cảm giác đó trong mùa giải này”.

Trong khi đó, Aaron Anselmino và Karim Adeyemi đã ghi bàn ở mỗi hiệp giúp Borussia Dortmund dẫn 2-0 trên sân Bayer Leverkusen. Bàn thắng của Christian Kofane ở phút 83 đã châm ngòi cho một cuộc lội ngược dòng muộn màng nhưng bất thành của Leverkusen. Thắng 2-1, Dortmund qua đó vươn lên thay thế bại tướng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Hai đội sẽ gặp lại nhau tại Dortmund vào thứ Ba trong khuôn khổ vòng 3 Cúp Quốc gia.

Thêm một màn trình diễn kịch tính ở những phút cuối trận khi Heidenheim đã ghi 2 bàn trong thời gian bù giờ để giành chiến thắng 2-1 trước Union, và vươn từ vị trí cuối bảng lên thứ 18. Trong khi Salah El Mala đã ghi bàn trong thời gian bù giờ để giúp Cologne hòa Werder Bremen 1-1. Hoffenheim cũng đã có chiến thắng 3-0 trước Augsburg với tất cả các bàn thắng được ghi trong hiệp một.

THANH TUẤN