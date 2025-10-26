Kane ngừng ghi bàn nhưng mạch thắng của Bayern vẫn nối dài

Ngôi sao trẻ của Bayern Munich, Lennart Karl tiếp tục ghi bàn vào thứ Bảy, giúp đội bóng của anh mở rộng khởi đầu hoàn hảo tại Bundesliga bằng chiến thắng thứ 13 liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải mới.

Lennart Karl tiếp tục ghi bàn giúp Bayern Munich có chiến thắng thứ 13 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Ba ngày trước Lennart Karl, 17 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bayern tại Champions League sau khi ghi bàn ở phút thứ 5 trước Club Brugge. Vào thứ Bảy, Karl một lần nữa tạo dấu ấn ngay khi vào sân từ ghế dự bị, với một cú sút xoáy từ ngoài vòng cấm ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Bundesliga, và là bàn thắng thứ 3 của Bayern trong chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Borussia Moenchengladbach.

Thêm một chiến thắng nữa cho Bayern nhưng Harry Kane không ghi bàn. Đây mới chỉ là lần thứ 2 trong mùa giải này, Kane - với 20 bàn thắng trong 12 trận trước đó - không ghi bàn cho Bayern. Ngôi sao người Anh thất vọng sau khi tưởng chừng đã mở tỷ số, nhưng bàn thắng bị từ chối ở thế việt vị.

Mặc dù xếp cuối bảng tại Bundesliga và chỉ còn 10 cầu thủ sau thẻ đỏ ở phút thứ 19, chủ nhà Gladbach đã ngăn cản Bayern ghi bàn lâu hơn bất kỳ đội bóng nào khác trong mùa giải này. Phải đến phút 64 đội trưởng Joshua Kimmich mới ghi bàn thắng mở tỷ số. Bayern nhân đôi cách biệt 5 phút sau đó khi Michael Olise thực hiện một đường chuyền thông minh, tạo điều kiện cho Raphael Guerreiro có đủ khoảng trống để ghi bàn bằng một cú sút chìm. Trước khi bàn thắng của Karl ấn định chiến thắng cho Bayern.

RB Leipzig hủy diệt chủ nhà Augsburg với tỷ số 6-0 với 6 cầu thủ khác nhau ghi bàn.

RB Leipzig đã hủy diệt chủ nhà Augsburg với tỷ số 6-0. Sáu cầu thủ khác nhau đã ghi bàn, trong đó Assan Ouedraogo, 19 tuổi, ghi một bàn và kiến ​​tạo một bàn khác. Chiến thắng thứ 6 sau 8 vòng đấu giúp RB Leipzig bảo vệ vị trí xếp thứ 2, duy trì 5 điểm kém hơn ngôi đầu của Bayern. Trong khi đây là trận thua thứ 5 sau 8 trận của cựu tiền đạo Bayern, Sandro Wagner trong công việc đầu tiên của mình với tư cách là HLV trưởng Bundesliga, và là lần đầu tiên đội Augsburg của ông không ghi được bàn thắng.

Một tuần sau khi thua ‘der Klassiker’ trước Bayern, bàn thắng của Maximilian Beier ở phút bù giờ cuối cùng đã giúp Borussia Dortmund giành chiến thắng chật vật 1-0 trước Cologne. Marcel Sabitzer, Julian Brandt và Fabio Silva đều bị cản phá trong những phút bù giờ khi Dortmund tìm kiếm bàn thắng, trước khi Beier ghi bàn bằng một cú sút chìm trong vòng cấm địa đông đúc ở phút bù giờ thứ 6. Dortmund vẫn xếp vị trí thứ 3 nhưng kém 7 điểm so với ngôi đầu.

Eintracht Frankfurt đã hồi phục sau trận thua 1-5 trước Liverpool tại Champions League khi Jonathan Burkardt ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước St. Pauli. Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng của đội trên mọi đấu trường, và duy trì vị trí thứ 6 với 1 điểm.

Cũng trong ngày thứ Bảy, Adam Daghim đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Wolfsburg đánh bại Hamburger SV với tỷ số 1-0. Hoffenheim giành chiến thắng 3-1 trước Heidenheim.

LINH SƠN