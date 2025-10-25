Bayern được tiếp thêm động lực duy trì khởi đầu hoàn hảo

Ngôi sao Jamal Musiala của Bayern Munich đã đẩy nhanh quá trình hồi phục sau chấn thương gãy chân, tuyển thủ người Đức tập luyện trên sân cỏ lần đầu tiên sau hơn 3 tháng.

Jamal Musiala hồi phục tốt sau chấn thương gãy chân khi tập luyện trên sân cỏ lần lần đầu tiên sau hơn 3 tháng.

Musiala bị gãy xương mác và trật khớp mắt cá chân trong trận tứ kết FIFA Club World Cup với Paris Saint-Germain hồi tháng 7, chẩn đoán ban đầu sau phẫu thuật cho biết cầu thủ 22 tuổi này phải nghỉ đến hết năm nay. Tuy nhiên, Musiala có vẻ đang đẩy nhanh quá trình hồi phục khi vừa trở lại với các buổi tập ngoài trời tại trung tâm huấn luyện của Bayern, đã tập một số bài chạy nhẹ và phối hợp với HLV thể lực Simon Martinello.

“Đó là một bước tiến rất lớn”, tuyển thủ Đức chia sẻ trên trang web chính thức của Bayern. “Tôi rất vui khi được trở lại sân cỏ. Cảm giác thật tuyệt vời. Chân tôi cảm thấy rất tốt. Cú nhảy đầu tiên của tôi cách đây vài tuần, sau đó là lần đầu tiên tôi chạy trên máy chạy bộ Alter-G, và giờ là trên sân cỏ. Tôi nghĩ mình sẽ tiến thêm một bước mỗi tuần”.

Không có mốc thời gian cụ thể nào cho sự trở lại của Musiala, bởi tiền vệ tấn công này nhấn mạnh anh chỉ thi đấu trở lại khi hoàn toàn sung sức. “Mọi thứ luôn phải từng bước một, bạn không muốn làm bất cứ điều gì quá vội vàng. Khi trở lại, tôi muốn đạt 100% phong độ, ở một đẳng cấp tốt nhất. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang chờ đợi”.

Mặc dù mất Musiala, Bayern đã có khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn - thắng cả 12 trận trên mọi đấu trường, bao gồm dẫn đầu Bundesliga (7 trận) và cả bảng xếp hạng Champions League (3 trận). Trong đó, ngôi sao sáng nhất của hàng tấn công Harry Kane cho thấy không bị cản trở bởi việc thiếu vắng sự hỗ trợ từ Musiala, khi đã ghi 20 bàn cho Hùm xám ở mùa giải này. Cầu thủ hay nhất CLB mùa qua Michael Olise tiếp tục toả sáng hay tân binh Luis Diaz cũng đã hòa nhập nhanh chóng. Trong khi cầu thủ chạy cánh 17 tuổi Lennart Karl, người đã ghi bàn chỉ sau 5 phút ra sân trong trận ra mắt tại Champions League, cho thấy sẵn sàng tiếp bước Musiala từ học viện đến việc trở thành ngôi sao...

Ngăn cản Bayern Munich và Harry Kane lúc này là điều quá khó với các đội Bundesliga.

Tiếp theo, đoàn quân của Vincent Kompany sẽ đến sân vận động nơi họ từng gặp khó khăn trong quá khứ, đối đầu với Borussia Moenchengladbach vào thứ Bảy. Thành tích của Bayern tại đây trong 6 năm qua bao gồm chỉ 2 chiến thắng, một trận hòa và 4 trận thua. Nhưng Gladbach hiện tại đang quay cuồng trong khủng hoảng, là đội duy nhất vẫn chưa biết thắng trong mùa giải mới, đang xếp chót bảng với chỉ 3 điểm sau 7 trận. Gladbach vẫn chưa đưa ra quyết định về HLV chính thức, hơn một tháng sau khi Gerardo Seoane bị sa thải. HLV tạm quyền Eugen Polanski đang chuẩn bị cho trận đấu thứ 5 tại Bundesliga.

Ở các diễn biến khác. Thành tích bất bại của Kasper Hjulmand trên cương vị HLV trưởng Leverkusen đã tan thành mây khói sau khi đội bóng của ông bị Paris Saint-Germain đè bẹp 2-7 ngay trên sân nhà tại Champions League hôm thứ Ba. Tuy nhiên, trở lại Bundesliga và có lợi thế sân nhà, việc Leverkusen đánh bại Freiburg, đội đang xếp thứ 11, vào Chủ nhật là nhiệm vụ có thể hoàn thành.

Tương tự, Eintracht Frankfurt cũng vừa nhận lãnh thảm bại 1-5 trên sân nhà trước Liverpool ở đấu trường Champions League, và sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để gành 3 điểm trước St. Pauli - một đội đang đứng ngay trên nhóm rớt hạng - vào thứ Bảy.

Borussia Dortmund sau thất bại đầu tiên của mùa giải vào cuối tuần qua, trên sân Bayern Munich, sẽ tiếp đón Cologne vào thứ Bảy. Khởi đầu của Jobe Bellingham tại Dortmund phần lớn là đáng thất vọng, nhưng 2 pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 4-2 trước Copenhagen hôm thứ Ba tại Champions League có thể là bước ngoặt cho tiền vệ 20 tuổi người Anh này. Trong khi đó Stuttgart, đội đang xếp thứ 3, tiếp tục vắng mặt chân sút số 1 Ermedin Demirovic khi tiếp đón Mainz vào Chủ nhật.

LINH SƠN