Musiala tiến gần hơn đến ngày trở lại cùng Bayern Munich

Bayern Munich đã thi đấu khá tốt trong mùa giải này mà không có Jamal Musiala, họ không hề có dấu hiệu yếu kém trong tấn công, nhưng sự trở lại của ngôi sao tấn công này vẫn rất được mong đợi.

Jamal Musiala dự kiến sẽ sẵn sàng ra sân cùng Bayern Munich sau kỳ nghỉ đông.

Musiala nghỉ thi đấu kể từ khi dính chấn thương nghiêm trọng ở xương mác và mắt cá chân trong trận đấu FIFA Club World Cup với Paris Saint-Germain mùa hè qua. Mặc dù HLV Vincent Kompany rất mong muốn Musiala trở lại đội hình, nhưng CLB không muốn anh vội vàng trở lại nhằm tránh nguy cơ gặp phải chấn thương nghiêm trọng, điều không may đã xảy ra với những trụ cột như thủ thành Manuel Neuer nhiều lần trong quá khứ.

Theo thông tin từ Bild, Musiala đã có những tiến triển trong quá trình hồi phục, và đạt được thể lực sung mãn vào đầu tuần này. Ngôi sao 22 tuổi gần đây đã có thể chạy trên sân như một phần của quá trình cải thiện cơ. Và trong tuần này là lần đầu tiên anh có thể thực hiện một số bài tập sút bóng kể từ khi gặp chấn thương. Ngoài ra, Musiala còn có thể thực hiện một số bài tập rê bóng và kiểm soát bóng trước khi dứt điểm về khung thành… Theo tình hình hiện tại, kế hoạch của Musiala là sẽ trở lại tập luyện cùng toàn đội vào tháng 1 sau kỳ nghỉ đông tại Bundesliga. Trận đấu đầu tiên của Bayern trong năm mới là vào ngày 11-1 với VfL Wolfsburg, có thể đây sẽ là lần đầu tiên Musiala có mặt trong đội hình.

Còn hiện tại, Bayern đang quyết tâm chuộc lỗi tại Bundesliga và chắc chắn sẽ lập thêm một kỷ lục. Đội bóng của Kompany vừa để thua 1-3 tại Arsenal vào thứ Tư sau những sai lầm của thủ môn Manuel Neuer, và hậu vệ Dayot Upamecano. Nhưng họ sẽ tìm cách chuộc lỗi trước người hâm mộ khi chào đón St. Pauli, đội bóng tân binh và đang trải qua 8 trận thua liên tiếp tại Bundesliga. Và bất kể kết quả trận đấu vào thứ Bảy ra sao, Bayern cũng sẽ lập kỷ lục 44 vòng liên tiếp dẫn đầu, phá vỡ kỷ lục của chính họ từ năm 1973.

Bayern Munich sẽ lập kỷ lục 44 vòng liên tiếp dẫn đầu Bundesliga và có thể gia tăng khoảng cách ở ngôi đầu lên 8 điểm.

Mùa này, đội bóng hùng mạnh của Bavaria cũng có khởi đầu tốt nhất từ ​​trước đến nay tại Bundesliga sau 11 vòng đấu, với 10 chiến thắng, một hòa và hiệu số bàn thắng là +33. Bayern bước vào trận đấu với St. Pauli khi biết rằng đang có cơ hội gia tăng thêm cách biệt trên ngôi đầu. Khi ở trận đấu sớm vào thứ Sáu, đội nhì bảng Leipzig đã bị chủ nhà Gladbach cầm hoà 0-0. Cách biệt đang là 5 điểm, nhưng có thể được nâng lên thành 8 điểm sau thứ Bảy này.

Các cặp đấu đáng chú ý khác. Đội xếp thứ 3 Bayer Leverkusen sẽ chào đón Borussia Dortmund (thứ 4) trong trận đấu muộn vào thứ Bảy, khi cả 2 đều muốn tiếp nối những kết quả tích cực tại Champions League. Lewerkusen đã giành chiến thắng 2-0 trước Man.City, trong khi Dortmund đè bẹp Villarreal 4-0. Đội chiến thắng ở màn đại chiến này có thể biến họ trở thành đối thủ lớn nhất của Bayern.

Eintracht Frankfurt sẽ tiếp đón Wolfsburg vào Chủ nhật trong thử thách mới nhất dành cho đội khách đang trên đà xuống hạng. HLV tạm quyền Daniel Bauer đã không thể ngăn chặn đà sa sút sau trận thua 1-3 trên sân nhà trước Leverkusen cuối tuần trước. Đó là trận đấu đầu tiên kể từ khi Wolfsburg sa thải HLV và Giám đốc thể thao. Trong khi Frankfurt dù đã thua 0-3 trên sân nhà trước Atalanta tại Champions League hôm thứ Tư, nhưng họ đã giành chiến thắng trong 2 trận Bundesliga gần nhất.

PHI SƠN