Bayern lập kỷ lục châu Âu với chiến thắng thứ 14 liên tiếp

Tiền đạo đang sung mãn Harry Kane lập cú đúp, giúp Bayern Munich đánh bại Cologne 4-1 tại Cúp Quốc gia Đức hôm thứ Tư - giành chiến thắng thứ 14 liên tiếp, một trong những khởi đầu mùa giải xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay của thế giới bóng đá.

Đội bóng của Vincent Kompany đã toàn thắng mọi trận đấu tại Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Champions League mùa giải 2025-2026, và chiến thắng trước Cologne đã vượt qua kỷ lục 13 trận thắng trên mọi đấu trường do AC Milan thiết lập vào đầu mùa giải 1992-1993. Chưa từng có đội bóng nào thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu giành được nhiều chiến thắng liên tiếp hơn Hùm xám khi bắt đầu một mùa giải!.

Bayern đã làm được điều đó mặc dù lần đầu tiên họ bị dẫn trước trong một trận đấu kể từ tháng 7, khi cú đánh đầu ở phút 31 của Ragnar Ache giúp Cologne vươn lên dẫn trước. Bayern đã lật ngược thế cờ với 2 bàn thắng chỉ trong 2 phút, đầu tiên là ở phút 36 với pha lập công của Luis Diaz - người dường như đã việt vị rõ ràng, mặc dù không có video xem lại cho đến tận cuối trận đấu - và sau đó là Kane, với một pha xoay người ngoạn mục và cú sút vượt qua thủ môn ở phút 38.

Kane nới rộng khoảng cách dẫn trước cho Bayern bằng một cú đánh đầu từ quả phạt góc ở phút 64 - bàn thắng thứ 22 của anh cho Bayern sau 14 trận mùa này. Diaz kiến ​​tạo cho Michael Olise ghi bàn thắng thứ 4 cho đội khách sau một pha phản công ở phút 72.

HLV Vincent Kompany cùng Bayern Munich lập kỷ lục châu Âu khi giành chiến thắng thứ 14 liên tiếp kể từ ngày khai mạc mùa giải mới.

Trong khi đó, Bayer Leverkusen đã ghi 2 bàn trong những phút cuối của hiệp phụ để giành chiến thắng kịch tính 4-2 trước đội bóng hạng nhì Paderborn, và giành một suất vào vòng 3. Leverkusen đã tránh được một trận thua đáng xấu hổ khác ở cúp quốc gia sau trận thua bán kết trước một đội hạng 3 mùa trước, nhưng đó lại là một màn trình diễn phòng ngự thiếu chắc chắn khác của Leverkusen sau khi để thua Paris Saint-Germain 7-2 tuần trước.

Trong các trận đấu khác, Đương kim vô địch Stuttgart tiếp tục chơi tốt khi đánh bại Mainz lần thứ 2 chỉ trong vòng 3 ngày, với chiến thắng 2-0 để lọt vào vòng 3 - Stuttgart cũng đã đánh bại Mainz 2-1 tại Bundesliga vào Chủ nhật.

Union Berlin cần đến hiệp phụ để đánh bại á quân mùa trước Arminia Bielefeld với tỷ số 2-1. Đội bóng xếp hạng thấp nhất còn lại tại giải đấu, đội hạng tư Illertissen, đã bị đội hạng 2 Magdeburg đánh bại 3-0. Kaiserslautern giành chiến thắng 1-0 trước Greuther Fürth, đội có một cầu thủ bị đuổi khỏi sân chỉ 4 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Freiburg đánh bại đội hạng hai Fortuna Duesseldorf với tỷ số 3-1. Darmstadt đánh bại Schalke 4-0.

