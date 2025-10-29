Một cổ động viên qua đời tại trận đấu Cúp Quốc gia Đức

Chiến thắng 4-1 của RB Leipzig trên sân đội bóng hạng 3 Energie Cottbus đã bị lu mờ sau một thông báo giữa lúc trận đấu đang diễn ra, xác nhận một cổ động viên của đội khách đã qua đời sau một sự cố y tế.

Chiến thắng 4-1 của RB Leipzig (phải) trên sân đội hạng 3 Energie Cottbus bị lu mờ sau cái chết của một cổ động viên đội khách.

RB Leipzig cho biết một cổ động viên của họ đã qua đời sau sự cố y tế tại trận đấu vòng 2 Cúp Quốc gia Đức trên sân Energie Cottbus vào thứ Ba. CLB đăng trên X rằng cổ động viên này đã ngã bệnh khi đang vào sân vận động, và sự cố xảy ra “không có sự can thiệp từ bên ngoài”. Leipzig nói thêm: “Vào lúc này, bóng đá đang lùi dần về phía sau”.

Đội chủ nhà Cottbus cho biết người này đã ngã gục khi các cổ động viên đội khách đang vào sân vận động, và qua đời trên đường đến bệnh viện. Trận đấu tiếp tục trong bầu không khí im lặng sau khi sự cố được công bố. Cổ động viên của cả 2 CLB đều kiềm chế hô vang những khẩu hiệu trong trận đấu sôi nổi với 5 bàn thắng.

Ở các diễn biến khác ở vòng 2 Cúp Quốc gia Đức. Thủ thành Gregor Kobel đã đưa Borussia Dortmund vào vòng 3 bằng một pha cứu thua xuất thần, giúp đội bóng giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước Eintracht Frankfurt vào thứ Ba. Tiền vệ Fares Chaibi đã bước lên thực hiện quả phạt đền thứ 2 của Frankfurt, sau khi Ritsu Doan đã sút bóng vọt xà ngang. Chaibi sút chìm về phía bên phải của Kobel và thủ môn người Thụy Sĩ đã lao xuống giữ bóng, mang về chiến thắng 4-2 cho Dortmund trong loạt luân lưu, khiến các cổ động viên đội khách của Dortmund reo hò ăn mừng.

Borussia Dortmund vào vòng 3 sau chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước Eintracht Frankfurt.

Trước đó, hiệp phụ kết thúc với tỷ số 1-1 sau khi bàn thắng của Julian Brandt cho Dortmund đã hủy bỏ bàn mở tỷ số từ cựu cầu thủ Dortmund, Ansgar Knauff. Trận thua này tiếp tục nối dài chuỗi trận bế tắc của Frankfurt, với chỉ 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

St. Pauli và Hoffenheim mỗi đội thực hiện 9 quả luân lưu, trước khi Ben Voll cản phá thành công, mang về chiến thắng 8-7 cho St. Pauli. Hauke ​​Wahl, người đã ghi bàn ngay phút đầu tiên cho St. Pauli, đã thực hiện thành công quả phạt đền thứ 9 của đội mình trước khi hậu vệ Albian Hajdari của Hoffenheim tung ra một cú sút thiếu lực và bị Voll, thủ môn dự bị của đội, cản phá. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 sau hiệp phụ.

Đội hạng nhì Holstein Kiel đã đánh bại Wolfsburg với tỷ số 1-0 nhờ quả phạt đền của Alexander Bernhardsson. Wolfsburg đã chơi phần lớn thời gian của trận đấu với 10 người sau khi Jenson Seelt bị đuổi khỏi sân ở phút 36 vì nhận 2 thẻ vàng liên tiếp. Thêm một CLB hàng đầu khác bị loại khi Augsburg thua 0-1 trên sân nhà trước Bochum, đội bóng đang đứng thứ 2 từ dưới lên tại giải hạng nhì.

Borussia Moenchengladbach đã đánh bại đội hạng nhì Karlsruhe với tỷ số 3-1. Trong khi quả phạt đền ở phút 83 của Robert Glatzel đã giúp Hamburger SV giành chiến thắng 1-0 trước Heidenheim với chỉ 10 người. Hertha Berlin cũng đã đánh bại Elversberg với tỷ số 3-0 trong trận đấu giữa hai đội hạng nhì.

PHI SƠN