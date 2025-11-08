Bayern Munich đặt thêm một kỷ lục Bundesliga trong tầm mắt

Sau một tuần đánh bại nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain và nhà vô địch Bundesliga 2024 Bayer Leverkusen để nâng thành tích lên 16 trận thắng trên mọi đấu trường, Bayern Munich hướng đến kỷ lục khác trước Union Berlin tại Bundesliga vào thứ Bảy.

Bayern Munich gần như không có đối thủ sau chiến thắng trước nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain.

Một chiến thắng nữa tại Bundesliga sẽ giúp Bayern cân bằng chuỗi 10 trận thắng liên tiếp của đội bóng này vào năm 2015 dưới thời Pep Guardiola. Với 9 trận thắng sau 9 vòng đấu đầu tiên, Bayern hiện giành được 27 điểm sau 27 trận. Điều này chỉ xảy ra một lần trước đây, khi Bayern giành được 30 điểm tuyệt đối trong khởi đầu vào mùa giải 2015-2016 dưới thời HLV Pep Guardiola.

Union Berlin chưa bao giờ đánh bại Bayern trên sân nhà tại Bundesliga kể từ khi thăng hạng năm 2019, nhưng đội bóng hùng mạnh xứ Bavaria có thể sẽ bước vào một trận chiến tại Köpenick, nơi Union đã cầm hòa Bayern 1-1 mùa trước. Đội bóng của Steffen Baumgart đang bất bại 4 trận trên mọi đấu trường. Bayern cũng sẽ gặp Union ở vòng tiếp theo của Cúp Quốc gia Đức vào đầu tháng 12.

Đây là một trận đấu mà tiền đạo Luis Diaz sẽ rất muốn chuộc lỗi sau khi bị đuổi khỏi sân trong chiến thắng của Bayern trước PSG, vì một pha vào bóng thô bạo với Achraf Hakimi. Ngược lại, hậu vệ Leopold Querfeld của Union sẽ được kỳ vọng với giao nhiệm vụ kiểm soát bộ 3 tấn công Diaz, Harry Kane và Michael Olise của Bayern - một nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với cầu thủ 21 tuổi người Áo này.

HLV Vincent Kompany đứng trước cơ hội bắt kịp kỷ lục khởi đầu toàn thắng của thầy cũ Pep Guardiola.

Nếu giành chiến thắng, Bayern sẽ hoàn thành một tuần đáng nhớ, cả thành tích trên sân cỏ lẫn tài chính, cũng như về sự ổn định trong nội bộ lãnh đạo. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Bayern đã công bố doanh thu thường niên kỷ lục mới là 978,3 triệu EUR (1,13 tỷ USD). Nhà đương kim vô địch Đức cũng công bố số lượng thành viên đã đạt 432.500 người - cao nhất trong lịch sử CLB, và nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Đồng thời, Chủ tịch Herbert Hainer tái đắc cử cho nhiệm kỳ 3 năm lần thứ 3. Hainer đã tái đắc cử mà không có đối thủ, giành được sự ủng hộ của đại đa số thành viên bỏ phiếu.

Ngoài ra, Jamal Musiala sắp trở lại cùng Bayern sau chấn thương gãy chân tại Club World Cup hồi tháng 7. Thành viên Hội đồng quản trị phụ trách thể thao của CLB, Max Eberl cho biết ông hy vọng tiền đạo 22 tuổi này sẽ thi đấu một vài phút vào tháng 12, sau đó sẽ hoàn toàn bình phục vào tháng 1 khi giải đấu trở lại sau kỳ nghỉ đông kéo dài 2 tuần rưỡi. “Cậu ấy đang hồi phục tốt. Trận đấu sắp kết thúc rồi”, Eberl nói.

Ở các diễn biến khác. RB Leipzig chưa thua trận nào kể từ trận thua 0-6 trước Bayern ở vòng mở màn. Đội bóng của HLV Ole Werner sẽ đến Hoffenheim vào thứ Bảy với tư cách đội nhì bảng, khi kém 5 điểm so với ngôi đầu của Bayern.

Borussia Dortmund, đội đang xếp thứ 3, sẽ cố gắng vực dậy sau thất bại 1-4 trước Man.City tại Champions League khi làm khách trên sân của Hamburger SV vào thứ Bảy. Đội bóng của HLV Niko Kovac đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Bundesliga kể từ sau trận thua 1-2 trước Bayern.

Gladbach sẽ tiếp đón Cologne trong trận derby sông Rhine vào thứ Bảy, với sự tự tin của cả 2 đội sau những chiến thắng khích lệ tinh thần. Cologne đã đánh bại đối thủ mới lên hạng Hamburger SV với tỷ số 4-1, trong khi Gladbach đã có chiến thắng 4-0 trước St. Pauli - đây là chiến thắng đầu tiên của họ tại Bundesliga trong mùa giải này, và cũng là chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV tạm quyền Eugen Polanski…

PHI SƠN