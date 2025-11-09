Bayern Munich cuối cùng đã không thể giành chiến thắng trong mùa giải 2025-2026. Hậu vệ người Hà Lan, Danilho Doekhi đã lập cú đúp giúp Union Berlin cầm hòa đội bóng hùng mạnh xứ Bavaria với tỷ số 2-2 tại Bundesliga vào thứ Bảy, chấm dứt chuỗi 16 trận thắng kỷ lục của Bayern trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải.

Union Berlin chấm dứt chuỗi 16 trận thắng kỷ lục của Bayern Munich trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải.

Tình hình có thể còn tệ hơn cho đội bóng của HLV Vincent Kompany, nhưng Harry Kane đã ghi bàn trong thời gian bù giờ để tránh thất bại. “Tôi đã nói cả tuần rằng chúng tôi biết hôm nay sẽ là một trận chiến”, Kompany của Bayern cho biết. “Hôm nay chúng tôi đã giành được một điểm. Ở Bayern, bạn luôn mất hai điểm khi không thắng, nhưng bàn gỡ hòa ở phút 92, tinh thần thi đấu, và Leipzig cũng đã thua... Cứ tiếp tục như vậy, và kỷ lục này - điều duy nhất quan trọng với tôi là chúng tôi đã chứng minh mình có thể thắng 16 trận liên tiếp. Tại sao chúng tôi không thể thử lại lần nữa?”.

Kompany chỉ có một sự thay đổi trong đội hình đã đánh bại nhà vô địch châu Âu Paris Saint-Germain 2-1 tại Champions League hôm thứ Tư, với Leon Goretzka đá chính thay Aleksandar Pavlovic. Ilyas Ansah nghĩ rằng anh đã mở tỷ số cho Union vào đúng sinh nhật lần thứ 21 của mình, nhưng bàn thắng đã bị từ chối sau khi trọng tài VAR xác định lỗi việt vị. Union tiếp tục chiếm ưu thế và xứng đáng có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 27 khi Janik Haberer đá phạt góc và Doekhi đã dễ dàng vượt qua Manuel Neuer. Nhưng Luis Diaz đã gỡ hòa ở phút 38 sau một pha bứt tốc vượt qua Haberer trước khi sút tung lưới Frederik Ronnow từ một góc tưởng chừng như không thể.

Union vẫn là đội thi đấu áp đảo sau giờ nghỉ, khiến các ngôi sao của Bayern thất vọng trước khi Doekhi ghi bàn cho đội chủ nhà ở phút 83. Rất may Kane đã chuộc lỗi bằng bàn gỡ hòa muộn màng. Kết quả này đồng nghĩa với việc Bayern vẫn kém một trận so với kỷ lục khởi đầu 10 trận thắng liên tiếp tại Bundesliga năm 2015 dưới thời Pep Guardiola.

Harry Kane vẫn ghi bàn nhưng Bayern Munich lần đầu không thể giành chiến thắng trong mùa giải mới.

Nhưng đây không phải là ngày chỉ có Bayern thất vọng, vì các đội còn lại trong tốp 3 cũng đều không thắng. Hoffenheim đánh bại RB Leipzig 3-1, chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại của đội bóng do Ole Werner dẫn dắt - RB Leipzig trước đó đã không thua trận nào kể từ trận thắng 6-0 tại Munich vào ngày khai mạc. RB Leipzig dù vẫn giữ được vị trí thứ 2 nhưng đã kém 6 điểm so với Bayern. Trong khi Hoffenheim đã vươn lên vị trí thứ 5.

Ransford-Yeboah Königsdörffer ghi bàn ở phút bù giờ thứ 7 cho Hamburger SV để cầm hòa Borussia Dortmund 1-1. Carney Chukwuemeka ghi bàn ở giữa hiệp hai cho Dortmund, đội vẫn giữ được vị trí thứ 3 với 7 điểm kém hơn ngôi đầu.

Bayer Leverkusen tiếp tục cải thiện thành tích mạnh mẽ khi đè bẹp Heidenheim 6-0, trong đó có 5 bàn thắng được ghi trong hiệp một. Chiến thắng này giúp cựu vô địch 2024 có 20 điểm và đã vươn lên trở lại vị trí thứ 4.

Ở diễn biến khác. Hậu vệ Kristoffer Lund của Cologne đã trải qua một trận derby Rhine đáng quên khi anh gây nên 2 quả phạt đền góp phần giúp Gladbach giành chiến thắng 3-1. Thủ thành Marvin Schwabe đã cản phá thành công quả phạt đền đầu tiên khi anh từ chối Haris Tabakovic, nhưng Philipp Sander đã ghi bàn cho chủ nhà sau đó ở phút bù giờ hiệp 1. Lund lại bị thổi phạt đền sau giờ nghỉ vì lỗi vô tình để bóng chạm tay, và lần này Kevin Diks đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 61. Tabakovic ghi bàn 3 phút để ấn định chiến thắng, và Lund rời sân ngay sau đó. Luca Waldschmidt mang về bàn thắng an ủi cho Cologne với một quả phạt đền khác trong thời gian bù giờ.

PHI SƠN