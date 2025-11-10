Sao Nhật Bản tỏa sáng ở Bundesliga

Ngôi sao người Nhật Bản, Ritsu Doan đã ghi bàn thắng muộn giúp Eintracht Frankfurt đánh bại Mainz 1-0 trong trận ‘derby Bundesliga’ hôm Chủ nhật, qua đó đưa đội bóng của mình vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Ritsu Doan nhận bóng ở rìa vòng cấm địa và vượt qua 2 hậu vệ của Mainz, trước khi sút bóng từ một góc rất khó để ghi bàn ở phút 81. Bàn thắng quyết định của tiền vệ 27 tuổi đã đưa Frankfurt lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng trước kỳ nghỉ quốc tế. Trong khi Mainz vẫn đứng thứ 2… từ dưới lên sau trận thua thứ 7 sau 10 vòng đấu.

Một tuyển thủ Nhật Bản khác, tiền vệ tấn công Yuito Suzuki đã ghi được bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga, giúp Freiburg đánh bại St. Pauli 2-1. Suzuki, 24 tuổi, người đã gia nhập Freiburg từ Brondby (Đan Mạch) trong mùa hè vừa qua, đã ghi bàn 5 phút trước khi hiệp một kết thúc. Maximilian Eggestein nâng tỷ số lên 2-0 từ cự ly gần 5 phút sau khi hiệp một kết thúc, trước khi bàn thắng của Louis Oppie bên phía St. Pauli ở phút 69 mở ra một đoạn kết đầy căng thẳng.

Ở diễn biến khác. Tiền đạo người Đức, Deniz Undav đã lập cú đúp khi Stuttgart 2 lần lội ngược dòng để đánh bại Augsburg 3-2 trên sân nhà. Cầu thủ 29 tuổi đã có một cú đúp kịp thời trước kỳ nghỉ quốc tế, giúp Stuttgart giữ vững vị trí thứ 4 trước Bayer Leverkusen. Trong khi đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của Augsburg trên mọi đấu trường, đồng nghĩa với việc HLV Sandro Wagner sẽ phải hồi hộp chờ đợi xem liệu ông có còn tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong trận đấu tiếp theo với Hamburger SV sau kỳ nghỉ quốc tế hay không.

Trong khi đó, Paul Simonis trở thành vị HLV thứ 3 tại Bundesliga phải trả giá cho khởi đầu kém cỏi trong mùa giải này, sau khi ông bị Wolfsburg sa thải vào Chủ nhật. Wolfsburg đã thua 1-2 trước Werder Bremen tại Bundesliga vào thứ Sáu, đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội - bao gồm cả trận thua ở Cúp Quốc gia Đức trước đội bóng hạng nhì Holstein Kiel. Tổng thể, Wolfsburg đã thua 7 trong 8 trận gần nhất, và chỉ thắng 2 trong 10 trận tại giải vô địch quốc gia Đức mùa giải này.

CLB được hãng xe hơi Volkswagen hậu thuẫn cho biết trong một tuyên bố, rằng các trợ lý Peter van der Veen, Tristan Berghuis và Martin Darneviel cũng sẽ rời đi cùng với nhà cầm quân 40 tuổi - người được bổ nhiệm vào tháng 6 sau khi dẫn dắt Go Ahead Eagles bất ngờ giành chiến thắng tại Cúp Quốc gia Hà Lan vào tháng 4. Daniel Bauer, HLV đội U19 Wolfsburg, sẽ tiếp quản vị trí này “cho đến khi có thông báo mới”.

Trước đó, Erik ten Hag là nhà cầm quân đầu tiên bị sa thải chỉ sau 2 trận dẫn dắt cựu vô địch Bayer Leverkusen. Sau đó, Borussia Mönchengladbach cũng sa thải HLV Gerardo Seoane vào ngày 15-9, và hiện vẫn đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Eugen Polanski.

LINH SƠN