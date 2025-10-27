Kompany gửi lời khuyên tới “thần đồng” Lennart Karl

Được mong chờ có thể giúp Bayern Munich giảm bớt nỗi lo từ việc mất ngôi sao chạy cánh Jamal Musiala, tài năng đôn lên từ học viện Lennart Karl còn làm được nhiều hơn thế khi từng bước khẳng định vị trí trong đội hình chính toàn sao của nhà vô địch Đức.

Lennart Karl từng bước khẳng định vị trí trong đội hình toàn sao của Bayern Munich.

Vào thứ Tư tuần trước Lennart Karl, 17 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bayern ngay lần đầu tiên được đá chính tại Champions League, với pha lập công ở phút thứ 5 trước Club Brugge. Sau đó 3 ngày, Karl một lần nữa tạo dấu ấn chỉ 3 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, với một cú sút xoáy từ ngoài vòng cấm ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Bundesliga, ấn định chiến thắng 3-0 trên sân Gladbach. Bàn thắng đó hoàn hảo đến khó tin - một cú sút chân trái gợi nhớ đến cú sút đặc trưng của cựu sao Arjen Robben, ghi bàn từ ngay bên ngoài vòng cấm.

HLV Vincent Kompany không tiếc lời khen ngợi cầu thủ trẻ này, nhưng cũng đưa ra một vài lời khuyên: “Giờ cậu ấy đã ghi 2 bàn thắng liên tiếp, cậu ấy đang có đà phát triển tốt. Khi có quá nhiều sự cường điệu, điều bình thường ở một CLB như Bayern, điều quan trọng là phải giữ được sự bình tĩnh và tiếp tục làm việc. Và khi có sự chỉ trích, bạn cứ tiếp tục làm như vậy. Rồi mọi chuyện sẽ ổn với Lenny”.

Trong khi đó chân số hàng đầu Harry Kane cũng nằm trong số những người đã rất ấn tượng với hiện tượng Lennart Karl, tin rằng tài năng này có “tương lai tươi sáng” phía trước. Khi được hỏi về sự tiến bộ và những phẩm chất của cầu thủ 17 tuổi, Kane có thể dễ dàng chỉ ra lý do tại sao cầu thủ trẻ này lại thành công đến vậy ngay từ đầu sự nghiệp. “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy không ngại rê bóng. Cậu ấy chỉ cần tiếp tục nỗ lực và chắc chắn, cậu ấy sẽ có một tương lai tươi sáng phía trước”.

Khi được hỏi liệu có nghĩ Lennart Karl có thể góp mặt trong đội hình tuyển Đức dự World Cup 2026 hay không, Kane không loại trừ khả năng đó: “Ai mà biết được chứ? Nếu cậu ấy được thi đấu nhiều hơn từ giờ trở đi và chơi tốt như những gì đã thể hiện trước Club Brugge, thì cậu ấy sẽ có cơ hội”.

Lennart Karl hiện đã có 11 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bayern - sau khi có trận ra mắt tại FIFA Club World Cup trong chiến thắng 10-0 trước Auckland City vào tháng 6.

