Bayern Munich hướng đến một kỷ lục mới

Bất chấp kết quả nào khi chào đón Freiburg trên sân nhà vào cuối tuần này, Bayern Munich vẫn sẽ tiếp tục khẳng định sự thống trị tại Bundesliga bằng cách san bằng một kỷ lục tồn tại 52 năm của giải đấu.

Bayern Munich sẽ san bằng kỷ lục 43 vòng đấu liên tiếp dẫn đầu Bundesliga. Ảnh: beIN SPORTS

Đội bóng của HLV Vincent Kompany vẫn sẽ dẫn đầu Bundesliga bất kể điều gì xảy ra tại Munich vào thứ Bảy, từ đó cũng san bằng kỷ lục 43 vòng đấu liên tiếp dẫn đầu Bundesliga cho… chính họ thiết lập từ tháng 3-1972 đến mùa giải 1972-1973, khi các huyền thoại như Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Gerd Muller và Uli Hoeness giành chức vô địch Bundesliga thứ 2 và thứ 3 cho CLB.

Tạp chí Kicker lưu ý rằng chuỗi trận này đã kết thúc ở vòng mở màn mùa giải 1973-1974 khi Bayern do Udo Lattek dẫn dắt chỉ đánh bại Fortuna Dusseldorf với tỷ số 3-1, trong khi Stuttgart vươn lên dẫn đầu nhờ chiến thắng 3-0 trước Schalke. Bayern vẫn giành chiến thắng trong mùa giải đó để nâng thành tích lên ngôi thứ 3 liên tiếp.

Chuỗi 16 trận thắng liên tiếp kỷ lục của Bayern mùa giải này bất ngờ bị Union Berlin chấm dứt trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11, và đội bóng xứ Bavaria chắc chắn sẽ rất muốn khởi động lại chuỗi chiến thắng mới khi chào đón Freiburg, trước khi họ có chuyến làm khách khó khăn trên sân của Arsenal tại Champions League vào thứ Tư. Bayern hiện đang dẫn đầu Bundesliga với 6 điểm so với Leipzig sau 10 vòng đấu. Trong khi Freiburg đã không thắng Bayern kể từ tháng 5-2015, và chưa từng thắng một trận đấu nào tại Munich - nơi họ đã phải chịu một số thất bại nặng nề. Freiburg khởi đầu mùa giải với 2 trận thua nhưng kể từ đó chỉ để thua mỗi Bayer Leverkusen.

HLV Vincent Kompany chắc chắn muốn khởi động lại chuỗi chiến thắng mới sau cú vấp trước Union Berlin.

Ở các cặp đấu đáng chú ý khác. Borussia Dortmund, đội đang xếp thứ 3, sẽ tiếp đón đội đang xếp thứ 4 Stuttgart vào thứ Bảy. Tiền đạo Deniz Undav của Stuttgart đã không được triệu tập lên đội tuyển Đức cho vòng loại World Cup vừa qua vì chỉ mới tìm lại phong độ sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, sau khi ghi 2 bàn thắng trước kỳ nghỉ quốc tế, trận đấu với Dortmund là một nỗ lực khác để Deniz Undav thu hút sự chú ý của HLV Julian Nagelsmann khi ông bắt đầu chuẩn bị cho World Cup năm sau.

Cũng trong ngày thứ Bảy, đội bóng đang gặp khó khăn Wolfsburg sẽ sẽ tiếp đón Leverkusen, trong trận đấu đầu tiên kể từ khi họ sa thải HLV lẫn Giám đốc thể thao. Trong khi đó, đội khách đang lo lắng về tình trạng thể lực của hậu vệ cánh có ảnh hưởng Alex Grimaldo, sau khi anh bỏ lỡ trận đấu vòng loại World Cup của Tây Ban Nha với Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba vì chấn thương. Ngoài ra Leverkusen còn phân tâm trước chuyến làm khách đến sân Man.City ở Champions League vào thứ Ba.

Eintracht Frankfurt, một đội bóng khác tham dự Champions League, sẽ đến làm khách tại Cologne vào cuối ngày thứ Bảy.

Tiền đạo người Bosnia, Fisnik Asllani là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Hoffenheim - với 5 bàn sau khi đã ra sân trong tất cả các trận đấu cho đến nay. Mainz sẽ phải cảnh giác với mối đe dọa mà anh tạo ra vào thứ Sáu…

LINH SƠN