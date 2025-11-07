RB Leipzig kiên nhẫn bám đuổi Bayern Munich

Cả châu Âu bị choáng ngợp bởi màn khởi đầu mùa giải bùng nổ của Bayern Munich, nhưng RB Leipzig vẫn đang tuân thủ đối sách riêng của mình khi âm thầm tạo nên màn khởi đầu ấn tượng cho chiến dịch Bundesliga.

HLV Ole Werner và RB Leipzig âm thầm tạo nên màn khởi đầu ấn tượng tại Bundesliga.

RB Leipzig sẽ làm khách trên sân Hoffenheim vào thứ Bảy với tư cách đội nhì bảng Bundesliga, kém 5 điểm so với đội đầu bảng Bayern. Bất chấp sớm phải chịu một cú sốc, bị Bayern vùi dập 0-6 trong trận mở màn mùa giải tại Munich, RB Leipzig đã giành được 22 trên tổng số 24 điểm tối đa kể từ đó. Sau mùa giải thất bại, thật bất ngờ khi RB Leipzig đang tạo nên khởi đầu tốt hơn cả Borussia Dortmund (thứ 3, 20 điểm) và nhà vô địch năm 2024 Bayer Leverkusen (thứ 5, 17 điểm)…

Đáng chú ý hơn, nó diễn ra sau khi RB Leipzig mất đi những tên tuổi lớn như Xavi Simons, Benjamin Sesko và Lois Openda vào mùa hè, trong khi CLB thuộc sở hữu của Red Bull chiêu mộ hơn một chục tài năng trẻ. Nhưng việc không được tham dự cúp châu Âu mùa này đã giúp Leipzig đã có thời gian để gắn kết những tân binh. Quan trọng nhất, tân HLV Ole Werner - được chính Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull, Jurgen Klopp lựa chọn - đang làm quá tốt kể từ khi được đưa về từ Werder Bremen để thay thế Marco Rose.

RB Leipzig giành 22 trên tổng số 24 điểm tối đa kể từ cú sốc bị Bayern vùi dập 0-6 trong trận mở màn.

“Khoảng thời gian ngắn ngủi để toàn đội gắn kết với nhau trên sân cỏ thật đáng ngạc nhiên”, Giám đốc điều hành RB Leipzig, Johann Plenge chia sẻ với AFP và các phóng viên khác hôm thứ Năm. “Tôi nghĩ thật đáng kinh ngạc khi đội bóng đã vượt qua được một trận thua nặng nề ngay trong ngày thi đấu đầu tiên. Thay vào đó, nó đã giúp họ gắn kết hơn trong phòng thay đồ. Bằng cách giành chiến thắng ngày càng nhiều, toàn đội đã trở nên tự tin hơn. HLV đã rất tự tin ngay từ đầu. Và tôi nghĩ rằng đội bóng đang trở thành một cỗ máy vận hành trơn tru”.

Tân binh nổi bật nhất là Yan Diomande, 18 tuổi. Được ký hợp đồng với giá 20 triệu EUR chỉ sau 6 tháng tại Leganes, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã đóng góp 2 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo trong 2 trận đấu gần nhất. “Chúng tôi đã biết cậu ấy là một tài năng hàng đầu và có tư duy mạnh mẽ”, Plenge nói. “Nhưng chúng tôi ngạc nhiên khi chỉ mất vài ngày thi đấu để đưa điều này vào sân ngay lập tức. Diomande sẽ trở thành một trong những gương mặt đại diện cho CLB của chúng tôi trong những mùa giải sắp tới”.

PHI SƠN