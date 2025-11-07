Harry Kane tái định nghĩa vai trò tiền đạo Bundesliga

Bóng đá Đức nổi tiếng với những màn đôi công kịch tính, nhiều cơ hội được tạo ra. Bayern là đội xuất hiện trong vòng cấm đối phương thường xuyên hơn bất kỳ đội nào khác. Chính vì Kane tự tin, cực kỳ chính xác trước khung thành, biết cách tận dụng khả năng đánh đầu từ các tình huống cố định, anh đã ghi bàn với hiệu suất chưa từng thấy.

Các số liệu thống kê là phi thường. Tỷ lệ ghi bàn của anh tại Bundesliga tốt hơn gấp rưỡi so với khi chơi ở Premier League và đội tuyển quốc gia. Anh đã ghi tới 74 bàn sau 72 trận tại Bundesliga, vượt xa kỷ lục của Gerd Müller (0.85 bàn/trận). Với 12 bàn sau 9 trận mùa này, nếu duy trì tốc độ này, Kane sẽ phá kỷ lục 41 bàn của Robert Lewandowski lập vào mùa 2020-2021. Đáng chú ý, Kane đã thực hiện thành công cả 18 quả phạt đền tại Bundesliga, cho thấy sự chuyên nghiệp tuyệt đối trong kỹ thuật sút phạt.

Ở tuổi 32, Kane đã chứng minh quyết định chuyển đến Bayern là hoàn toàn đúng đắn. Anh là nhân vật thống trị tại Bundesliga. Dù không giành được danh hiệu nào ở Anh, anh đã có một chiếc cúp ở Munich và nhiều danh hiệu khác đang chờ đợi, bao gồm cả các danh hiệu quốc tế. Để giải nghệ với tư cách một huyền thoại thực thụ, Kane cần vinh quang này. Tại Bayern, anh được trao nhiều ảnh hưởng và tự do tối đa, giúp anh có thể xây dựng ngai vàng trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Trong mùa giải thứ ba ở Munich, Kane đã áp dụng thành công phong cách chơi bóng của mình. Anh diễn giải vai trò của mình tương tự như ở Tottenham: một tiền đạo lùi sâu nhận bóng ở tuyến giữa, phân phối bóng và thực hiện những đường chuyền chéo sân. Thật khó để nhớ một trung phong nào có khả năng chuyền bóng tốt hơn anh. Anh cũng có cảm nhận tuyệt vời về thời điểm cần di chuyển vào vòng cấm.

Tại Bayern, việc một cầu thủ trở thành trung tâm của câu lạc bộ không phải là hiếm – điều này làm nên văn hóa đặc biệt của đội bóng được gọi là FC Hollywood. Tuy nhiên, văn hóa này đôi khi cũng có mặt trái. Bayern đã không thể vô địch quốc gia sau 11 năm liên tiếp, một phần vì họ phải đối mặt với một đối thủ mạnh là Leverkusen của Xabi Alonso. Phương pháp này cũng có nhược điểm: nếu không có HLV nhận ra tiềm năng, các cầu thủ đắt giá như James Rodríguez, Philippe Coutinho, Sadio Mané và João Palhinha có thể thất bại vì không có vị trí rõ ràng.

Nhưng hiện tại, Bayern đã tìm lại được sự cân bằng. Đội hình có quy mô và độ tuổi phù hợp, với vai trò được phân bổ rõ ràng. Ở hàng thủ, ba trung vệ mạnh mẽ, tốc độ gồm Jonathan Tah, Dayot Upamecano và Kim Min-jae có thể đối đầu với các tiền đạo giỏi nhất thế giới. Ở trung tâm, Kimmich, Goretzka và Pavlovic tạo nên sự ổn định. Hai chuyên gia tầm cỡ quốc tế chơi ở cánh là Michael Olise và Luis Díaz.

Và trên tuyến đầu, “Vua” Kane đã kết nối tất cả lại với nhau. Nhờ có một hệ thống phân cấp rõ ràng, các cầu thủ khác cũng được hưởng lợi. Serge Gnabry đã tìm được chỗ đứng mới ở vị trí số 10, và tài năng trẻ 17 tuổi Lennart Karl khi vào sân cũng ngay lập tức đóng góp bằng khả năng rê bóng và sút xa. Ngay cả Konrad Laimer cũng đã khẳng định được mình ở vị trí hậu vệ biên.

Giờ đây, Bayern bước vào giai đoạn đối đầu với các đội bóng hàng đầu quốc tế, và điều này sẽ cho thấy cấu trúc của họ ổn định đến mức nào. PSG, Man City và Arsenal sở hữu những tài năng tương đương, nhưng HLV của họ – Luis Enrique, Pep Guardiola và Mikel Arteta – lại chú trọng nhiều hơn vào hệ thống chiến thuật. Sẽ rất thú vị để xem đội nào sẽ giành chiến thắng: đội bóng tự phát triển dựa trên tài năng cá nhân hay đội bóng được định hình chặt chẽ hơn bởi triết lý của HLV.

Với phong độ hiện tại, rất khó để Bayern bị đánh bại nếu các trụ cột không dính chấn thương. Sự độc quyền của họ ở Bundesliga là một lợi thế, giúp họ chơi bóng một cách nhuần nhuyễn. Sau chuỗi trận thắng ấn tượng, đội bóng tràn đầy sự tự tin và tinh thần đoàn kết, thể hiện rõ qua những khoảnh khắc họ cổ vũ cho nhau.

Tuy nhiên, một dấu hỏi sẽ xuất hiện khi Jamal Musiala trở lại sau chấn thương. Đội bóng đang chơi rất tốt mà không có anh, và mọi sự tập trung đang dồn vào Kane. Musiala là một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất, một tài năng lớn. Liệu việc tái hòa nhập anh có thành công, hay sẽ làm suy yếu sự rõ ràng trong lối chơi của Bayern? Bởi như chúng ta đều biết, một đội bóng chỉ thành công nếu nó lớn hơn tổng các phần riêng lẻ của nó.

LONG KHANG