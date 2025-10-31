Leverkusen và tham vọng ngăn đà tiến của Bayern Munich

Bayer Leverkusen đang chứng kiến ​​mùa giải của họ khởi sắc dưới thời tân HLV Kasper Hjulmand, với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại Bundesliga. Nhưng vào thứ Bảy, họ sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất từ ​​trước đến nay, làm khách trên sân Bayern Munich đang toàn thắng trên mọi đấu trường mùa giải mới.

Leverkusen, nhà vô địch Bundesliga 2024, đã chứng kiến ​​một số cầu thủ chủ chốt ra đi vào mùa hè cùng với HLV Xabi Alonso. Những kết quả tệ hại ban đầu cũng đã dẫn đến việc sa thải HLV Erik ten Hag chỉ sau 2 vòng đấu Bundesliga. Nhưng kể từ khi Hjulmand đến thì Leverkusen, đội sẽ đối đầu với Benfica tại Lisbon trong khuôn khổ Champions League vào thứ Tư, đã liên tục cải thiện. Chuỗi bốn trận thắng liên tiếp của Leverkusen đã giúp họ vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Bundesliga, cùng 17 điểm với đội xếp thứ 4 là Borussia Dortmund.

Chỉ vài tuần trước, người hâm mộ Leverkusen hẳn đã nghĩ rằng việc cạnh tranh sòng phẳng với đội đầu bảng tại Munich là điều bất khả thi. Nhưng giờ niềm tin trở lại, qua tuyên bố của Jonas Hofmann: “Chúng tôi vẫn sẽ đến Munich với tham vọng, giành được điều gì đó và không phàn nàn”. Niềm tin của Leverkusen còn nằm ở việc họ vẫn đang giữ kỷ lục 37 trận bất bại trên sân khách, cũng là một kỷ lục của Bundesliga.

Nhưng thực tế là, làm đối thủ của Bayern vào lúc này là một thử thách quá lớn. Bayern Munich vừa đánh bại Cologne 4-1 tại Cúp Quốc gia Đức hôm thứ Tư, giành chiến thắng thứ 14 liên tiếp - một trong những khởi đầu mùa giải xuất sắc nhất từ ​​trước đến nay của thế giới bóng đá. Đội bóng của Vincent Kompany đã toàn thắng mọi trận đấu tại Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Champions League mùa giải 2025-2026, và chiến thắng trước Cologne đã vượt qua kỷ lục 13 trận thắng trên mọi đấu trường do AC Milan thiết lập vào đầu mùa giải 1992-1993. Chưa từng có đội bóng nào thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu giành được nhiều chiến thắng liên tiếp hơn Hùm xám khi bắt đầu một mùa giải! Trong đó, tiền đạo đang sung mãn Harry Kane tiếp tục ghi thêm cú đúp khác - bàn thắng thứ 22 của anh cho Bayern sau 14 trận mùa này.

Ở các diễn biến đáng chú ý khác. RB Leipzig đang có phong độ cao với 6 chiến thắng trong 7 trận gần nhất - vươn lên vị trí thứ 2 với 19 điểm, kém Bayern 5 điểm - sẽ hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại giải đấu khi tiếp đón VfB Stuttgart vào thứ Bảy.

HLV Sandro Wagner của Augsburg chắc hẳn đang lo lắng về chiếc ghế của mình trước chuyến làm khách của Borussia Dortmund vào thứ Sáu, sau khi đội bóng của ông bị loại khỏi Cúp Quốc gia Đức bởi đội hạng nhì Bochum, chỉ vài ngày sau khi bị RB Leipzig vùi dập 0-6 ngay trên sân nhà. Đội bóng của Wagner đã thua 5 trong 8 trận đấu tại Bundesliga.

Nhà cầm quân Paul Simonis của Wolfsburg cũng đang bất an trước chuyến làm khách của Hoffenheim vào Chủ nhật, sau khi đội bóng của ông bị loại khỏi Cúp Quốc gia bởi đội hạng nhì Holstein Kiel. Wolfsburg đã thua 5 trong 6 trận gần nhất.

Wael Mohya, 16 tuổi, đã có trận ra mắt Borussia Monchengladbach tại cúp quốc gia hôm thứ Ba và trở thành cầu thủ trẻ nhất của CLB. Anh rời sân trong tiếng reo hò của người hâm mộ, những người hy vọng sẽ được gặp lại anh vào thứ Bảy tại St. Pauli. Vào Chủ nhật, Cologne sẽ tiếp đón Hamburger SV trong trận đấu giữa 2 đội bóng mới lên hạng…

