Ngôi sao tuổi teen Lennart Karl dẫn dắt Bayern Munich ngược dòng thắng Freiburg 6-2

Lennart Karl, 17 tuổi, đã tỏa sáng rực rỡ cho Bayern Munich khi đội bóng đang dẫn đầu Bundesliga lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 bàn để đánh bại Freiburg với tỷ số 6-2, qua đó san bằng kỷ lục cũ của CLB vào thứ Bảy.

Lennart Karl (trái) tỏa sáng giúp Bayern Munich ngược dòng đánh bại Freiburg 6-2.

Trong lần ra sân thứ 9 tại Bundesliga và lần thứ 2 đá chính, Lennart Karl đã gửi một thông điệp kịp thời đến HLV đội tuyển Đức, Julian Nagelsmann trước thềm World Cup năm sau bằng cách khơi mào cho màn lội ngược dòng của Bayern với một bàn thắng, một pha kiến ​​tạo cùng lối chơi bùng nổ. Michael Olise cũng tỏa sáng với 2 bàn thắng và 3 đường kiến ​​tạo... Bayern đã cân bằng kỷ lục 52 năm của mình với 43 vòng đấu liên tiếp dẫn đầu giải Bundesliga. Họ sẽ phá vỡ kỷ lục bất kể kết quả trận đấu với St. Pauli vào cuối tuần tới, sau khi đối đầu với Arsenal tại Champions League vào thứ Tư.

Freiburg đã tận dụng sự khởi đầu thụ động của Bayern với các bàn thắng của Yuito Suzuki và Johan Manzambi sau các quả phạt góc trong vòng 18 phút đầu tiên. Đây là lần đầu tiên Bayern bị dẫn trước trên sân nhà trong mùa giải này. Nhưng Karl đã đáp trả 4 phút sau đó bằng cách khống chế bóng từ đường chuyền của Olise bằng chân trái, và ghi bàn bằng chân phải. Cầu thủ trẻ này đã đáp trả để Olise gỡ hòa trước giờ nghỉ. Karl lẽ ra đã có thể ghi thêm một bàn nữa sau giờ nghỉ, nhưng bàn thắng tưởng chừng như đã thành công của anh bị từ chối sau khi trọng tài VAR kiểm tra lỗi việt vị trong tình huống tấn công. Tài năng trẻ này rời sân trong tiếng vỗ tay vang dội ở phút 71.

Trong hiệp 2 thống trị, Dayot Upamecano ghi bàn từ quả phạt góc của Olise, và Harry Kane nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 100 ở phút thứ 60. Olise kiến ​​tạo bàn thắng thứ 5 ở phút 78 cho cầu thủ vào sân thay người Nicolas Jackson. Olise hoàn tất cú đúp ở phút 84, do Hiroki Ito, cầu thủ mới có lần ra sân đầu tiên trong mùa giải, kiến ​​tạo.

Deniz Undav (trái) lập hat-trick mang về trận hòa 3-3 trên sân Borussia Dortmund.

Ở các diễn biến khác. Tiền đạo Deniz Undav của Stuttgart đã gây nên một quả phạt đền nhưng sau đó chuộc lại hoàn toàn lỗi lầm khi lập hat-trick, mang về trận hòa 3-3 trước Borussia Dortmund. Undav đã bị loại khỏi đội hình tuyển Đức cho vòng loại World Cup gần nhất, nhưng anh đã ghi được 5 bàn thắng trong 2 trận gần nhất cho Stuttgart.

Stuttgart đã chơi tốt hơn cho đến khi Undav phải chịu quả phạt đền do phạm lỗi với Nico Schlotterbeck. Emre Can đã ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 34, và Maximilian Beier ghi thêm một bàn nữa trước giờ nghỉ. Undav đã thu hẹp cách biệt bằng một pha dứt điểm tuyệt vời khi quay lưng lại với khung thành ngay sau giờ nghỉ, và gỡ hòa ở phút 71. Karim Adeyemi nghĩ rằng anh đã mang về chiến thắng cho đội chủ nhà Dortmund, nhưng Undav đã gỡ hòa 3-3 cho Stuttgart trong thời gian bù giờ.

Những khó khăn của Wolfsburg vẫn tiếp diễn. Sau khi sa thải HLV và Giám đốc thể thao trong kỳ nghỉ quốc tế, hy vọng về một khởi đầu mới của Wolfsburg đã bị dập tắt trong trận thua 1-3 trên sân nhà trước Bayer Leverkusen. M’Gladbach thắng 3-0 tại Heidenheim. Augsburg đánh bại Hamburger SV với tỷ số 1-0.

Jonathan Burkardt ghi 2 bàn và Eintracht Frankfurt đã chống đỡ được một cuộc lội ngược dòng muộn màng để đánh bại Cologne với tỷ số 4-3 ở những phút cuối trận.

PHI SƠN