Kompany ký gia hạn hợp đồng 2 năm với Bayern Munich

Hôm thứ Ba, HLV Vincent Kompany của Bayern Munich đã ký hợp đồng gia hạn 2 năm, qua đó gắn bó với nhà vô địch nước Đức cho đến năm 2029.

Không phải là lựa chọn đầu tiên của Bayern khi được bổ nhiệm vào mùa hè năm 2024, Kompany đã giành lại chức vô địch Đức cho đội bóng xứ Bavaria từ Bayer Leverkusen ngay trong mùa giải đầu tiên của ông tại CLB. Mùa giải này, vị HLV 39 tuổi này tiếp tục giúp Bayern bay cao với 11 chiến thắng sau 11 trận ở mùa giải mới, dẫn đầu bảng xếp hạng Champions League lẫn Bundesliga.

“Tôi rất biết ơn, vinh dự và muốn cảm ơn Bayern vì sự tin tưởng và môi trường làm việc mà họ đã dành cho tôi ngay từ ngày đầu tiên”, cựu đội trưởng Man.City chia sẻ trong một tuyên bố. “Cảm giác như tôi đã ở đây lâu hơn rất nhiều và hiểu rõ CLB. Cho đến nay, đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi đã bắt đầu một hành trình tuyệt vời. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và ăn mừng nhiều thành công hơn nữa!”.

Giám đốc điều hành của Bayern, Jan-Christian Dreesen cho biết: “Kompany đã mang lại niềm vui cho Bayern - và ngọn lửa ấy đã thực sự bùng cháy. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, đội bóng thực sự đã phát triển, chơi thứ bóng đá áp đảo và hấp dẫn. Việc gia hạn hợp đồng cũng là một tín hiệu gửi đến các cầu thủ của chúng tôi”.

Kompany trước đây từng là HLV trưởng tại Burnley, đội bóng mà ông đã không thể ngăn chặn việc xuống hạng khỏi Ngoại hạng Anh vào cuối mùa giải 2023-2024. Nhưng vận may đã thay đổi khi cựu trung vệ người Bỉ này được Bayern bổ nhiệm, sau khi Thomas Tuchel ra đi. Từng có rất nhiều sự hoài nghi ở Đức vì quyết định của Bayern, tuy nhiên, nhà cầm quân người Bỉ thì không hề e ngại trước quy mô của thử thách tại Bayern.

Ông nhanh chóng bắt nhịp, giúp Die Roten chơi một lối chơi cuốn hút và đạt được những kết quả đáng mong đợi tại Bundesliga. Tại Champions League, Bayern chỉ để thua Inter Milan ở vòng tứ kết đầy căng thẳng. Bên cạnh việc là một HLV xuất sắc, khả năng quản lý nhân sự và giao tiếp chính xác của Kompany đã giúp anh nhanh chóng được các cầu thủ yêu mến. Bất chấp kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy khó khăn, Kompany đã giúp Bayern có một khởi đầu mùa giải đầy hứng khởi, với 11 trận thắng trên mọi đấu trường cho đến nay.

Xét đến tất cả các yếu tố trên, có thể nói Kompany xứng đáng được gia hạn hợp đồng. Các cổ động viên trung thành của Bayern rất hào hứng chờ xem cầu thủ người Bỉ sẽ đưa đội bóng lên một tầm cao mới như thế nào.

LINH SƠN