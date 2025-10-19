Harry Kane ghi bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp cấp CLB

Harry Kane ăn mừng pha ghi bàn thắng thứ 400 trong sự nghiệp cấp CLB.

Kane ghi bàn ở phút 22 bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc của Joshua Kimmich. Ngôi sao 32 tuổi người Anh hiện đã có 104 bàn thắng sau 107 trận đấu cho Bayern Munich kể từ khi gia nhập từ Tottenham Hotspur vào mùa hè năm 2023. Kane đã ghi 280 bàn cho CLB thời thơ ấu Spurs, trong khi các bàn thắng khác của anh đến từ những lần đầu được cho mượn tại Millwall (9 bàn), Leyton Orient (5 bàn) và Leicester City (2 bàn). Đội trưởng tuyển Anh cũng đã có 76 bàn thắng cho quốc gia, sau khi ghi 2 bàn vào lưới Latvia hôm thứ Ba để đảm bảo suất tham dự World Cup 2026.

Bàn thắng gần nhất của Kane được ghi vào thứ Bảy, mặc dù anh chơi ở vị trí lùi sâu phía sau tiền đạo Nicolas Jackson - người được Chelsea cho mượn. Bàn thắng đó đã kéo dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của anh cho CLB và đội tuyển quốc gia lên con số 9 trận - thành tích tốt nhất trong sự nghiệp. Đây cũng là bàn thắng thứ 22 của anh cho Bayern và đội tuyển quốc gia mùa giải này.

Kane nói đùa với ESPN khi được hỏi anh chơi ở vị trí nào trong trận đấu với Dortmund: “Có lẽ là 6, 8 và 10. Nhưng tôi thích nó, tôi thích một khía cạnh khác trong lối chơi của mình. Tôi biết mọi người đã quen với việc tôi chơi cao nhất và ghi bàn, nhưng tôi cảm thấy mình có thể đóng góp nhiều hơn nữa, và hôm nay là một ví dụ điển hình. Tôi vẫn ghi được bàn thắng, điều đó thật tuyệt, nhưng cuối cùng thì trận đấu chủ yếu xoay quanh việc phòng ngự, tắc bóng, đón bóng hai và chuyền bóng ra phía sau, và điều này khá hiệu quả”.

Bayern Munich thắng Borussia Dortmund 2-1 và trở thành đội duy nhất còn bất bại tại Bundesliga.

Điều duy nhất Bayern có thể phàn nàn khi hiệp một kết thúc là họ chỉ dẫn trước 1-0. Michael Olise sau đó gia tăng cách biệt ở phút 78, trước khi Julian Brandt gỡ lại 1 bàn cho đội khách ở phút 84. Bayern bảo toàn chiến thắng thứ 11 liên tiếp trên mọi đấu trường, qua đó khẳng định vị thế ở Bundesliga với 5 điểm nhiều hơn trước đối thủ bám đuổi RB Leipzig - đội thắng tân binh Hamburger với tỷ số 2-1 để có 16 điểm.

“Đó là một màn trình diễn tốt”, Kane nói thêm. “Tôi cảm thấy sau kỳ nghỉ quốc tế, trận đấu đầu tiên trở lại chưa bao giờ dễ dàng, rất nhiều cầu thủ trở lại muộn vào thứ Tư, muộn vào thứ Năm và bạn phải đối đầu với một đội bóng mạnh. Trong khoảng 50, 60 phút, tôi nghĩ chúng tôi đã áp đảo, chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Hiệp một, lẽ ra chúng tôi đã có thể dẫn trước 2-0 hoặc 3-0, nhưng việc cho những đội bóng như thế này cơ hội là rất khó khăn. Chúng tôi đã chơi tốt khi có được bàn thắng thứ 2, và việc để thủng lưới ngay lập tức thật đáng tiếc, nhưng nhìn chung chúng tôi có thể thực sự hài lòng”.

Dortmund sau thất bại đầu tiên đã rơi xuống vị trí thứ 4 với 14 điểm, kém 1 điểm so với đội xếp ngay trên là Stuttgart - đội thắng 3-0 ngay trên sân Wolfsburg. Christian Eriksen có trận đá chính đầu tiên cho Wolfsburg, nhưng đội bóng mới của anh phải chịu trận thua thứ 4 liên tiếp tại Bundesliga, và là trận thứ 6 liên tiếp không giành được chiến thắng.

Levekusen giành chiến thắng với 7 bàn thắng. Alex Grimaldo đã ghi 2 bàn giúp Leverkusen đánh bại Mainz với tỷ số 4-3. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của Leverkusen dưới thời tân HLV Kasper Hjulmand, người đã trở lại dẫn dắt đội bóng cũ. Hjulmand đã có một mùa giải không mấy thành công khi dẫn dắt Mainz 2014-2015…

LINH SƠN