Harry Kane lập kỷ lục cá nhân với bàn thắng thứ 50 cho CLB trong năm 2025

Những kỷ lục cá nhân là không hiếm trong sự nghiệp của một cầu thủ tầm cỡ như Harry Kane, và đội trưởng đội tuyển Anh tiếp tục làm được điều đó với bàn thắng ở phút 87 trong trận hòa 2-2 của Bayern Munich với Mainz tại Bundesliga hôm Chủ nhật.

Harry Kane giúp Bayern Munich hòa 2-2 với Mainz cũng đánh dấu bàn thắng thứ 50 của anh cho CLB trong năm 2025.

Bàn thắng muộn của Kane đã giúp đội bóng tránh khỏi thất bại đầu tiên của mùa giải, và cũng đánh dấu bàn thắng thứ 50 của anh cho Bayern trong năm 2025 - lần đầu tiên cựu tiền đạo của Tottenham đạt được cột mốc này cho CLB trong một năm dương lịch. Robert Lewandowski, người tiền nhiệm của Kane trên hàng công tại Bayern, cũng đã đạt được thành tích này vào năm 2021 khi anh ghi 58 bàn thắng cho CLB trong năm đó.

Trước đó, Bayern đã chiếm ưu thế ngay từ đầu và Lennart Karl - ngôi sao mới nhất của đội - đã mở tỷ số ở phút 29, đệm bóng cận thành sau đường chuyền chính xác của Serge Gnabry. Đây là bàn thắng thứ 50 của Bayern tại Bundesliga mùa này, một kỷ lục chỉ sau 14 vòng đấu. Nhưng đội chủ nhà đã không thể tận dụng hơn nữa ưu thế của mình và bị sốc trước giờ nghỉ khi hậu vệ Kacper Potulski đánh đầu gỡ hòa sau quả đá phạt của William Boving. Đó là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ trẻ 18 tuổi người Ba Lan tại Bundesliga chỉ sau lần ra sân thứ 2 ở giải đấu này.

Các cổ động viên đội khách như đang mơ khi Lee Jae-Sung ghi bàn bằng cú đánh đầu sau đường chuyền dài của Stefan Bell ở phút 67, nhưng Bayern vẫn còn đủ thời gian để đáp trả. HLV Vincent Kompany tung tiền đạo người Senegal Nicolas Jackson vào sân, đây cũng là lần ra sân cuối cùng của anh trước khi lên đường tham dự Cúp bóng đá châu Phi tại Morocco, giải đấu bắt đầu vào ngày 21-12. Tiền đạo người Canada, Alphonso Davies đã vào sân trước đó, có lần ra sân đầu tiên tại giải đấu sau 9 tháng bình phục chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Lennart Karl (phải) ghi bàn thắng thứ 50 của Bayern tại Bundesliga chỉ sau 14 vòng đấu.

Và thật trớ trêu, Potulski bị thổi phạt vì phạm lỗi giữ người với Kane trong vòng cấm, và tiền đạo người Anh nhanh chóng ghi bàn thắng thứ 17 của mình tại Bundesliga mùa này. Kane cũng cứu Bayern khỏi thất bại đầu tiên tại Bundesliga mùa này. Bayern hiện đang hơn 9 điểm so với đội xếp thứ 2 Leipzig, đội bóng đã thua Union Berlin vào thứ Sáu.

Cũng vào Chủ nhật, Borussia Dortmund bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trì nhì bảng khi bị chủ nhà Freiburg cầm hòa 1-1. Đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp của Dortmund sau trận hòa đáng thất vọng 2-2 trước Bodø/Glimt ở Champions League hôm thứ Tư. Ramy Bensebaini đã mở tỷ số ở phút 31 sau khi hàng phòng ngự Freiburg không thể hóa giải cú đá phạt của Yan Couto. Tuy nhiên, Dortmund đã phải chơi thiếu người khi Jobe Bellingham bị đuổi khỏi sân ở phút 53 vì phạm lỗi với chuyên nghiệp với Philipp Treu.

Phút 75, tiền đạo Lucas Holer của Freiburg đã ghi bàn bằng cú sút kiểu xe đạp chổng ngược ngoạn mục. Holer đã dùng chân trái cản phá đường chuyền của Christian Gunter, sau đó xoay người và tung cú sút bằng chân phải đưa bóng vào lưới ở phút 75, chạm cột dọc bên phải rồi đi vào lưới. Bàn thắng này đến một ngày sau khi Martin Terrier của Bayer Leverkusen ghi bàn thắng được xem là ứng cử viên cho bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Jamie Leweling với 1 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo, đã dẫn dắt Stuttgart giành chiến thắng 4-0 trước Werder Bremen trong trận đấu muộn hôm Chủ nhật.

PHI SƠN