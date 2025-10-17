Dortmund đại chiến Bayern ở trận derby nước Đức

Cả Bundesliga đang chờ xem liệu Borussia Dortmund có thể thách thức Bayern Munich trong trận cầu nổi danh “der Klassiker” vào thứ Bảy hay không. Cả 2 đội đều bất bại sau 6 vòng đấu, nhưng Bayern đã có khởi đầu mùa giải hoàn hảo với 11 chiến thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường - bao gồm cả Siêu cúp nước Đức.

Mặc dù Dortmund đã mất điểm trước St. Pauli và RB Leipzig, nhưng họ đã thể hiện sự kiên cường dưới thời tân HLV Niko Kovac. Tuy nhiên, đội bóng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể được coi là một thách thức thật sự với Bayern. Thật vậy, Bayern đang ghi được gấp đôi số bàn thắng (25-12) và để thủng lưới ít hơn (3-4) so ​​với Dortmund sau 6 vòng đấu. “Chúng tôi không muốn nói về những điều chưa thực sự xảy ra. Chúng tôi đang chơi tốt, nhưng Bayern hiện tại đang chơi tốt hơn hẳn”, Kovac phát biểu trước khi đối đầu với CLB cũ Bayern.

Harry Kane không ngừng ghi bàn cho Bayern với 11 bàn thắng tại Bundesliga cho đến nay. Lần duy nhất ngôi sao người Anh không ghi bàn là trước Augsburg, nhưng anh đã kiến ​​tạo 2 bàn trong chiến thắng 3-2 đó. Kane cũng đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-0 của đội tuyển Anh trước Latvia ở vòng loại World Cup, nâng tổng số bàn thắng của anh cho CLB và đội tuyển quốc gia mùa này lên con số 21. Nhiệm vụ ngăn cản Kane sẽ được giao cho trung vệ Nico Schlotterbeck, người chỉ huy hàng phòng ngự 3 người của Dortmund. Sự trở lại của Schlotterbeck sau 6 tháng chấn thương đầu gối trùng khớp với sự ổn định của đội bóng thời gian gần đây.

Trong khi tiền đạo Karim Adeyemi, người sinh ra tại Munich, được mong chờ sẽ tạo nên cú sốc trên sân kình địch số 1. Adeyemi đang có phong độ tốt nhất từ ​​trước đến nay cho Dortmund nhờ tốc độ và sức mạnh. Các hậu vệ của Bayern cũng sẽ phải đối mặt với Serhou Guirassy, không ​​thể tạo ra những khoảng trống cho tiền đạo 23 tuổi người Đức này.

RB Leipzig và Stuttgart cũng sẽ cố gắng tận dụng kết quả từ trận “der Klassiker” để cải thiện thứ hạng. RB Leipzig, đội xếp thứ 3, sẽ tiếp đón Hamburger SV - đội bóng mới thăng hạng - vào thứ Bảy. Trong khi Stuttgart, đội xếp thứ 4, sẽ làm khách trên sân của Wolfsburg đang gặp khó khăn sau 3 trận thua liên tiếp.

Bayer Leverkusen có thể khẳng định sự hồi sinh dưới thời tân HLV Kasper Hjulmand tại Mainz vào đầu ngày thứ Bảy. Nhà cầm quân người Đan Mạch đã dẫn dắt Leverkusen giành được 3 chiến thắng và một trận hòa kể từ khi tiếp quản vị trí từ Erik ten Hag bị sa thải chỉ sau 2 vòng đấu mở màn. Tuy nhiên, Leverkusen nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo người Séc, Patrik Schick và hậu vệ người Anh, Jarell Quansah trong trận đấu với Mainz. Tiền vệ tấn công Malik Tillman cũng đang bị nghi ngờ sau khi anh bỏ lỡ chiến thắng 2-1 của Mỹ trước Australia vì chấn thương ở đùi.

LINH SƠN