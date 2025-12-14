Tour GOAT tại Ấn Độ của Lionel Messi mở màn trong hỗn loạn

Lionel Messi, người được tôn vinh như “Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”, đã bắt đầu chuyến du đấu mang tên “GOAT Tour” tại Ấn Độ trong khung cảnh hỗn loạn chưa từng có. Từ biểu tượng vinh danh cao 21 mét ở trung tâm Kolkata đến cơn giận dữ của hàng nghìn cổ động viên tại sân Salt Lake, ngôi sao Argentina đang trải qua một trong những màn chào đón kỳ lạ nhất trong sự nghiệp.

Theo hãng tin ANI, Messi – trong vai trò đại sứ cho hàng loạt hoạt động quảng bá và thiện nguyện – chỉ dừng chân khoảng 20 phút tại sân vận động trước khi rời đi dưới sự hộ tống dày đặc. Anh xuất hiện, vẫy tay chào khán giả, nhưng dường như không có bất kỳ màn giao lưu hay phát biểu nào.

Theo kế hoạch, chuyến đi của Messi bao gồm hàng loạt sự kiện quảng bá và thiện nguyện tại bốn thành phố: Kolkata, Hyderabad, Mumbai và Delhi. Mở màn là lễ khánh thành bức tượng cao khoảng 21 mét, được hoàn thiện trong 27 ngày bởi 45 nghệ nhân – một biểu tượng cho tình yêu mà người Ấn dành cho anh. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, Messi chỉ xuất hiện trực tuyến, không trực tiếp tham dự.

Điều đó khiến hàng chục nghìn người hâm mộ, vốn đã đổ về Kolkata với kỳ vọng được tận mắt thấy thần tượng, càng thêm háo hức trước sự kiện tối cùng ngày tại sân vận động Salt Lake. Họ mang cờ, áo đấu, băng đô “I Love Messi”, và hô vang tên anh hàng giờ liền.

Messi, cùng các đồng đội Luis Suárez (Inter Miami) và Rodrigo De Paul (Argentina), cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt cỏ. Anh mỉm cười, vẫy tay chào khán giả. Nhưng chỉ 20 phút sau, chương trình kết thúc đột ngột. Không có màn giao lưu, không có bài phát biểu, và đặc biệt – không có trận đấu biểu diễn như nhiều người chờ đợi.

“Thật không thể tin nổi. Tôi đi suốt hai ngày, hơn 1.500 km từ Mizoram để đến đây, nhưng chỉ kịp thấy anh ấy từ xa”, cổ động viên Eddie Lal Hmangaihzuala nói với báo chí. “Messi rời đi rất nhanh, có lẽ anh cảm thấy không an toàn. Tôi gần như chẳng được nhìn rõ anh ấy”.

“Tôi trả 12.000 rupee (khoảng 3,4 triệu đồng) chỉ để thấy Messi, nhưng ngay cả khuôn mặt anh ấy cũng không được nhìn rõ,” một cổ động viên giận dữ nói với hãng tin ANI. “Trên sân chỉ toàn chính trị gia và người nổi tiếng vây quanh. Thế thì mời chúng tôi đến làm gì?”

Một khán giả khác chia sẻ với Press Trust of India: “Tôi trả 5.000 rupee, mang cả con trai đến đây để xem Messi – chứ không phải để thấy các lãnh đạo địa phương chụp ảnh. Công tác tổ chức thật tệ. Cảnh sát và quân đội còn mải selfie hơn là làm nhiệm vụ.”

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều người leo qua hàng rào, ném ghế nhựa và vật thể xuống đường piste, trong khi lực lượng an ninh cố gắng vãn hồi trật tự. Một số hàng ghế bị hư hại hoàn toàn, và không khí náo loạn khiến nhiều khán giả hoảng sợ bỏ về.

Hàng nghìn người đã chờ đợi suốt đêm ngoài khách sạn nơi Messi lưu trú, chỉ mong nhìn thấy anh thoáng qua. Hitesh, 24 tuổi, một luật sư từ Bengaluru, chia sẻ với BBC: “Tôi bay gần 1.900 km để đến đây. Với tôi, Messi là biểu tượng của niềm tin. Anh ấy thấp bé, giống tôi, nhưng vẫn chinh phục cả thế giới. Anh khiến tôi tin rằng chỉ cần có tài năng, bạn có thể làm được mọi điều.”

Nhưng niềm tin ấy, ít nhất trong ngày đầu của “GOAT Tour”, đã bị tổn thương sâu sắc. Messi – cùng Suarez và De Paul – xuất hiện giữa hàng rào an ninh, rồi biến mất giữa tiếng la ó và tiếng ghế nhựa vỡ vụn. Công tác tổ chức yếu kém, sự quản lý lỏng lẻo và kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ đã tạo nên một buổi tối đáng quên.



Cảnh sát bang Tây Bengal xác nhận đã tạm giữ ông Satadru Dutta, trưởng ban tổ chức sự kiện. “Chúng tôi sẽ xử lý để không ai thoát trách nhiệm. Ông Dutta đã ký cam kết hoàn tiền vé cho khán giả,” Giám đốc cảnh sát Rajeev Kumar tuyên bố. Nữ Thủ hiến bang Tây Bengal, bà Mamata Banerjee, ngay sau đó đã gửi lời xin lỗi công khai tới Messi và người hâm mộ. “Tôi thực sự sốc và đau buồn vì sự hỗn loạn tại sân Salt Lake”, bà viết trên mạng xã hội X. “Tôi xin lỗi Lionel Messi cùng toàn thể người yêu thể thao. Tôi đã chỉ đạo thành lập ủy ban điều tra để xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm và đưa ra biện pháp ngăn chặn tái diễn.”

Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) nhanh chóng ra thông cáo, khẳng định không hề liên quan đến sự kiện. “Đây là một hoạt động hoàn toàn tư nhân do một công ty PR tổ chức. AIFF không tham gia vào bất kỳ khâu nào, cũng không được thông báo hay cấp phép. Chúng tôi kêu gọi người hâm mộ hợp tác với cơ quan chức năng và giữ gìn trật tự”.

Cơn thịnh nộ của khán giả ở Kolkata phản ánh phần nào niềm đam mê bóng đá đặc biệt của khu vực miền Đông Ấn Độ – nơi mà môn thể thao vua vẫn giữ chỗ đứng riêng giữa đất nước cuồng cricket. Diego Maradona từng hai lần đến đây, thậm chí còn trực tiếp khánh thành bức tượng của chính mình vào năm 2017 trong sự chào đón của hàng chục nghìn người.

Messi từng thi đấu tại chính Salt Lake Stadium năm 2011, trong trận giao hữu Argentina thắng Venezuela 1–0 – một ký ức vàng son của bóng đá Kolkata. Lần trở lại này, anh chỉ “xuất hiện ảo” để khánh thành bức tượng cao 21 mét dựng lên nhằm tôn vinh anh. Nhưng niềm kỳ vọng biến thành thất vọng, rồi thành giận dữ.

Hình ảnh những chiếc ghế bị xé tung, những tiếng la ó và một Messi rời đi chóng vánh khép lại một ngày mà đáng ra phải là lễ hội bóng đá. Với người dân Kolkata – những người từng chờ đợi mười bốn năm để gặp lại anh – cảm xúc ấy giờ chỉ còn là sự trống rỗng và tiếc nuối.

Một biểu tượng của thế giới bóng đá bước vào Ấn Độ với sứ mệnh truyền cảm hứng, nhưng thay vào đó, lại rời khỏi thành phố trong khung cảnh đổ nát – một bài học cay đắng cho công tác tổ chức thể thao tại đất nước đang khao khát chạm tới tầm quốc tế.

LONG KHANG