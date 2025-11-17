World Cup 2026: Tuyển Anh hoàn tất chiến dịch hoàn hảo với 8 trận thắng mà không thủng lưới

Harry Kane ghi cả 2 bàn giúp đội tuyển Anh thắng trận thứ 8 mà không để thủng lưới bàn nào.

Tuyển Anh đã giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2026 trước lượt trận cuối Bảng K, nhưng họ vẫn kết thúc một cách xuất sắc. Cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại Harry Kane đã ghi cả 2 bàn thắng tại Tirana, nâng kỷ lục ghi bàn của anh lên 78 sau 112 trận cho đội tuyển quốc gia. “Chúng tôi đã thiết lập nên chuẩn mực, đặc biệt là trong vài trận gần đây”, đội trưởng Tam sư chia sẻ với đài truyền hình ITV. “Chúng tôi sẽ bước vào giải đấu với tư cách là một trong những ứng cử viên sáng giá. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó, bởi mọi thứ đã diễn ra như vậy trong vài giải đấu gần đây”.

HLV Tuchel được bổ nhiệm vào năm ngoái với nhiệm vụ ban đầu là dẫn dắt đội tuyển Anh tham dự World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico. Liên đoàn Bóng đá Anh tin rằng nhà cầm quân này có thể chấm dứt hàng thập kỷ chờ đợi danh hiệu lớn của quốc gia, khi Anh đã không vô địch World Cup kể từ năm 1966. Tam sư bước vào giải đấu năm tới sau khi đã lọt vào trận chung kết của 2 kỳ Giải vô địch châu Âu gần nhất. “Chúng tôi đã xây dựng, chúng tôi đã có một năm tuyệt vời cùng với HLV mới, và giờ chúng tôi hướng tới năm 2026 thành công rực rỡ”, Kane, người có thành tích ghi bàn trên mọi đấu trường cho Bayern Munich và đội tuyển Anh mùa giải này là 25 bàn sau 18 lần ra sân, chia sẻ.

Nhưng đoạn kết của hành trình vòng loại rực rỡ vẫn có một khúc mắc nhỏ, với việc HLV Tuchel buộc phải ‘chấn chỉnh’ Jude Bellingham sau khi tiền vệ này bày tỏ sự thất vọng vì bị thay ra gần cuối trận. Bellingham đã nhận thẻ vàng ở phút 80 của trận đấu và anh bị thay ra 4 phút sau đó, trong lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển Anh kể từ tháng 6. Ngôi sao 22 tuổi của Real Madrid đã giơ tay lên trời tỏ vẻ thất vọng khi thấy Morgan Rogers đang chờ để thay thế anh trên đường biên. “Đó là quyết định, và cậu ấy phải chấp nhận quyết định đó”, Tuchel nhấn mạnh. “Bạn của cậu ấy đang chờ bên đường biên, vì vậy bạn cần phải chấp nhận, tôn trọng và tiếp tục tiến lên”.

HLV Thomas Tuchel ‘chấn chỉnh’ Jude Bellingham sau khi tiền vệ này bày tỏ sự thất vọng vì bị thay ra gần cuối trận.

Tuchel, người đã từng có xung đột với Bellingham, khi được hỏi liệu phản ứng của Bellingham có đi ngược lại những gì ông mong muốn về hành vi của anh ta hay không, Tuchel trả lời: “Tôi không thấy như vậy, tôi sẽ phải xem xét lại. Tôi thấy cậu ấy không vui. Tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn vào lúc này. Tôi nghĩ ở một mức độ nào đó, nếu bạn có những cầu thủ như Jude, những người rất cạnh tranh, họ sẽ không bao giờ thích điều đó, nhưng, như bạn đã nói, lời tôi nói là đúng. Vấn đề nằm ở tiêu chuẩn và trình độ, và đó là sự cam kết và tôn trọng lẫn nhau, vì vậy sẽ có người chờ đợi bên ngoài, và chúng tôi sẽ không thay đổi quyết định chỉ vì ai đó vẫy tay”.

Nhà cầm quân người Đức cũng nói rằng sẽ là một “ấn tượng xấu” nếu những sự cố cá nhân làm lu mờ sự tập trung của tập thể, vốn là trọng tâm trong chiến dịch vòng loại World Cup hoàn hảo của đội tuyển Anh - trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên chơi ít nhất 6 trận vòng loại World Cup và giành chiến thắng mà không để thủng lưới.

HLV Tuchel và Tam sư sẽ biết đối thủ vào mùa hè tới tại lễ bốc thăm ngày 5-12. “Tôi chưa nghĩ đến đội hình xuất phát tại World Cup vì còn rất nhiều tháng nữa”, Tuchel nói thêm. “Nhưng hôm nay chúng tôi lại học được rất nhiều điều…Tôi vừa nói với các cầu thủ, tôi nghĩ chúng tôi đã liên tục tiến bộ qua cả 3 giai đoạn. Đây là điều chúng tôi mong muốn. Chúc mừng các chàng trai! Thật vinh dự khi được chiến đấu cùng họ và thúc đẩy họ từ đường biên. Giờ đây thật khó tưởng tượng nếu không được thi đấu cùng họ vào thứ Tư, thứ Bảy. Thật khó tưởng tượng rằng tôi sẽ chỉ được gặp lại họ vào tháng Ba, nhưng họ đã làm rất tốt thời gian qua”.

VIỆT TÙNG