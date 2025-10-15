World Cup 2026: Tuyển Anh giành vé đầu tiên của châu Âu, Bồ Đào Nha phải chờ thêm

Đội tuyển Anh đã trở thành đội đầu tiên của châu Âu giành quyền tham dự World Cup 2026 sau chiến thắng 5-0 trước Latvia vào thứ Ba, nhưng Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha sẽ phải chờ đợi sau khi để thủng lưới ở phút bù giờ trước Hungary.

Tuyển Anh trở thành đội đầu tiên của châu Âu giành quyền tham dự World Cup 2026 sau chiến thắng 5-0 trước Latvia.

Tuyển Anh giành chiến thắng 5-0 tại Latvia, với cú đúp của đội trưởng Harry Kane trong hiệp một, qua đó nối dài mạch thắng lên con số 6 liên tiếp, đảm bảo ngôi đầu Bảng K khi vẫn còn 2 trận đấu cuối. Tuyển Anh, đội sẽ góp mặt tại World Cup lần thứ 8 liên tiếp, đã không để thủng lưới trong 6 trận vòng loại dưới thời HLV người Đức, Thomas Tuchel - người đang tạo dấu ấn riêng cho đội tuyển Anh, từng bước thuyết phục được một số nhà phê bình khó tính luôn muốn một người Anh dẫn dắt đội tuyển quốc gia. “Tuyệt vời - không khí trong phòng thay đồ thật tuyệt vời”, Tuchel nói, trong khi hậu vệ John Stones của đội tuyển Anh nói thêm: “Chúng tôi đang xây dựng một điều gì đó đặc biệt”.

Tuchel đã đưa ra một số quyết định quan trọng, chẳng hạn như loại những cầu thủ nổi tiếng như Jude Bellingham và Phil Foden khỏi đội hình, và chỉ trích người hâm mộ Anh vì quá “im lặng” trong trận đấu gần nhất, nhưng đang đạt được một số kết quả ấn tượng. Nếu chiến thắng 5-0 trước Serbia tháng trước là kết quả ấn tượng nhất trong nhiệm kỳ của Tuchel cho đến nay, thì trận thắng mới nhất này lại là một dấu hiệu khác cho thấy sự tự tin và quyết liệt của đội bóng. Anthony Gordon mở tỷ số, Kane ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp một, và còn có một bàn phản lưới nhà cùng một pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Eberechi Eze sau giờ nghỉ giải lao.

Bồ Đào Nha tưởng chừng đã sẵn sàng cùng Anh tham dự giải đấu Bắc Mỹ năm sau, sau khi Cristiano Ronaldo, 40 tuổi, ghi 2 bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trước Hungary tại Lisbon. Một chiến thắng sẽ đảm bảo Bồ Đào Nha giành ngôi đầu Bảng F, nhưng Dominik Szoboszlai đã cân bằng tỷ số lên 2-2 ngay ở phút bù giờ đầu tiên, qua đó khiến khoảng cách giữa Hungary, đội xếp nhì bảng, và Bồ Đào Nha chỉ là 5 điểm, khi vẫn còn 2 trận đấu nữa. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha chỉ cần một điểm từ trận đấu tiếp theo, trên sân CH Ailen vào ngày 13-11, để giành quyền tham dự World Cup lần thứ 7 liên tiếp, còn với Ronaldo sẽ là lần thứ 6 kỷ lục.

Bồ Đào và Cristiano Ronaldo phải chờ thêm một tháng nữa sau khi bị Hungary cầm hòa 2-2.

Nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha vẫn đứng đầu Bảng E sau khi đánh bại Bulgaria 4-0 để duy trì thành tích toàn thắng cả 4 trận, và vẫn chưa để thủng lưới bàn nào, trong chiến dịch vòng loại. Mikel Merino đã lập cú đúp cho Tây Ban Nha, và sau một pha phản lưới nhà, Mikel Oyarzabal đã ghi thêm bàn thắng thứ 4 vào cuối trận cho Tây Ban Nha, đội sẽ tiếp đón Georgia trên sân khách và Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà vào tháng tới.

Thổ Nhĩ Kỳ, với Merih Demiral đã ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-1 trên sân nhà trước Georgia, không chỉ kém 3 điểm mà còn kém rất xa hiệu số bàn thắng bại so với Tây Ban Nha. Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất đã chắc chắn giành được một suất vào vòng play-off.

Italy, đội tuyển đã không thể vượt qua vòng loại World Cup 2 kỳ giải gần nhất, đã tự đảm bảo cho mình ít nhất một suất vào vòng play-off sau khi đánh bại Israel 3-0 trong một trận đấu căng thẳng, diễn ra giữa sự hiện diện đông đảo của cảnh sát và quân đội, và trước đó là một cuộc tuần hành ủng hộ Palestine với khoảng 10.000 người tham dự… Tuy nhiên Azzurri hiện chỉ xếp thứ 2 tại Bảng J, kém 3 điểm so với Na Uy và cũng thua thiệt lớn về hiệu số bàn thắng bại. Cả 2 đội đều còn 2 trận đấu vào tháng tới, bao gồm trận đối đầu trực tiếp ở trận vòng loại cuối cùng.

VIỆT TÙNG