World Cup 2026 Mexico sống trong nhịp đập lễ hội đa văn hóa

Từ Mỹ bay sang Mexico để tác nghiệp trận Mexico - Anh, chúng tôi cảm nhận tình yêu bóng đá và niềm tự hào bản sắc văn hóa của người dân nước Mexico.

Yêu bóng đá cuồng nhiệt

Có một nghịch lý thú vị: đội tuyển Mexico chưa từng vô địch World Cup, thành tích tốt nhất chỉ là vào tứ kết (năm 1970 và năm 1986), nhưng đây lại là một trong những quốc gia yêu bóng đá cuồng nhiệt nhất thế giới.

Chính tình yêu ấy, cùng kinh nghiệm tổ chức và vị thế địa lý đặc biệt đã giúp Mexico trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử ba lần đăng cai World Cup (1970, 1986 và đồng chủ nhà 2026). Sắc xanh, trắng, đỏ của quốc kỳ Mexico xuất hiện ở khắp nơi khi chúng tôi đặt chân đến sân bay quốc tế thành phố Mexico.

Người Mexico yêu bóng đá và hiếu khách trong mùa World Cup 2026

Lên xe buýt về trung tâm thành phố, chúng tôi ấn tượng bởi sự hiếu khách và màu sắc văn hóa bóng đá ở vùng đô thị Mexico City - nơi sinh sống của khoảng 22 triệu người, xếp vào hàng những khu vực đô thị đông dân nhất thế giới. Không chỉ là màu áo xanh lá hiện diện trên các nẻo đường, quán xá… mà là cách người Mexico mang cả lịch sử, văn hóa và niềm tự hào dân tộc vào lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Khi xuống Quảng trường Zócalo - “trái tim” của Mexico City, chúng tôi thấy rất đông người tập trung trước màn hình khổng lồ của FIFA Fan Festival. Nơi đây không chỉ phát trực tiếp các trận đấu World Cup mà còn là sân khấu biểu diễn âm nhạc, phục vụ ẩm thực và những màn trình diễn văn hóa truyền thống. Lực lượng cảnh sát và xe đặc chủng hiện diện dày đặc tại các góc đường, tuyến phố nhằm bảo đảm an ninh cho mùa World Cup làm chúng tôi đi đứng cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Fan Festival tại Quảng trường Zócalo diễn ra xuyên suốt từ ngày khai mạc đến hết World Cup, được xem là điểm hẹn lớn nhất của người hâm mộ ở Mexico nếu họ không có vé vào sân vận động. Nhiều gia đình đưa con trẻ đến vui chơi giải trí. Các đôi nam nữ thanh niên khoác áo xanh của đội tuyển quốc gia nhộn nhịp qua lại. Người già bán áo mưa, đồ cổ động, cờ, nón sombrero… Lâu lâu, góc phố lại cất lên tiếng kèn mariachi, tiếng hò reo huyên náo “México! México!”.

Bản sắc văn hóa mùa World Cup

“Nhiều người vẽ quốc kỳ lên mặt, đội những chiếc sombrero khổng lồ hoặc khoác tấm áo choàng lấy cảm hứng từ văn hóa Aztec. Có những nghệ sĩ trong trang phục chiến binh Aztec với mũ lông rực rỡ biểu diễn các điệu múa truyền thống để World Cup trở thành lễ hội vui vẻ”, anh Victor Felix Leon (43 tuổi, nhân viên công ty xăng dầu) cho biết khi trò chuyện với chúng tôi trên chuyến xe buýt.

Tại khu Fan Festival nằm giữa cụm công trình kiến trúc di sản từ thời thuộc địa Tây Ban Nha, dọc đại lộ Paseo de la Reforma hay khu Garibaldi cũng ngập tràn biểu tượng World Cup, các shop trang phục thể thao, các quán ăn tỏa mùi thịt nướng bày bàn ghế ra cả vỉa hè.

Trước giờ đến sân vận động huyền thoại Mexico City (tên cũ là Azteca) tác nghiệp trận Mexico - Anh, chúng tôi không bỏ lỡ dịp lót dạ bằng cách thưởng thức món taco "quốc hồn quốc túy" của Mexico, gồm: vỏ bánh bằng bột mì gấp lại, bên trong chứa thịt (bò, heo, gà), hành tây, rau mùi và nước sốt salsa. Sau đó mua thêm trái bắp nướng phết mayonnaise, bột ớt đủ vị chua, cay, mặn, ngọt bán ở góc phố mà người Mexico gọi là elote.

Người Mexico đón World Cup bằng sự cởi mở hiếm thấy, xua tan đi nhiều lo ngại mà trước khi đặt chân đến nước này chúng tôi từng e dè bởi đọc những thông tin không mấy tích cực. Chúng tôi gặp nhiều CĐV các nước hiện diện ở đây xem trận đấu World Cup 2026 mà Mexico tổ chức. Ngoài hàng ngàn CĐV Anh mặc áo trắng sọc đỏ còn có các CĐV khác mặc áo phông đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha.

Niềm tin và lòng tự hào của người Mexico dành cho “El Tri” (biệt danh của tuyển Mexico) dâng cao trong những ngày World Cup trở thành ngày hội của cả đất nước. Đội chủ nhà có thể thắng hoặc thua ở trận cầu lịch sử, song người Mexico vẫn chiến thắng khi tận dụng tốt World Cup 2026 để giới thiệu với thế giới bản sắc nền văn minh Aztec, sự nồng hậu và niềm tự hào dân tộc.

TRUNG NGHĨA

(từ Mexico City, Mexico)