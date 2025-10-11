World Cup 2026: Mbappe ghi bàn trận thứ 10 liên tiếp, Pháp khởi đầu hoàn hảo

Kylian Mbappe ghi bàn và kiến tạo giúp đội tuyển Pháp đánh bại Azerbaijan 3-0 hôm thứ Sáu, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 3 trận vòng loại World Cup 2026. Trong khi tuyển Đức đã trở lại đúng hướng bằng chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Luxembourg.

Đội tuyển Pháp áp đảo Azerbaijan nhưng lại gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội, và phải nhờ đến nỗ lực cá nhân của Mbappe mới có thể phá vỡ thế bế tắc trong thời gian bù giờ hiệp một. Tiền đạo của Real Madrid đã đón bóng ở khu vực giữa sân và rê bóng qua nhiều cầu thủ trước khi dứt điểm vào góc dưới bên phải khung thành. Mbappe hiện đã ghi bàn trong 10 trận liên tiếp cho CLB và đội tuyển quốc gia. Ngôi sao 26 tuổi hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 cho tuyển Pháp, với 53 bàn thắng, và cần thêm 5 bàn nữa để vượt qua Olivier Giroud để giành lấy vị trí số 1.

Mbappe cũng kiến ​​tạo cho bàn thắng thứ 2 của Pháp bằng một đường chuyền dài vào vòng cấm địa để Adrien Rabiot đánh đầu ghi bàn ở phút 69. Tuy nhiên, Mbappe buộc phải rời sân ở phút 83 và dường như tái phát chấn thương mắt cá chân phải, từng khiến anh bỏ dở trận đấu với CLB vào cuối tuần trước. Người thay thế anh, Florian Thauvin đã ngay lập tức gia tăng lợi thế cho Pháp ở phút 84 - là bàn thắng đầu tiên của Thauvin cho Les Bleus kể từ khi ghi bàn trong lần ra sân quốc tế cuối cùng của anh cách đây… 6 năm.

Pháp đứng đầu Bảng D với 9 điểm, hơn 5 điểm so với Ukraine, đội đã ghi 2 bàn thắng muộn để giành chiến thắng 5-3 trước Iceland - đội hiện chỉ có 3 điểm. Azerbaijan đứng cuối bảng với chỉ 1 điểm.

Tuyển Đức đã trở lại đúng hướng bằng chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Luxembourg.

Chiến dịch vòng loại của tuyển Đức đã bị đe dọa ngay lập tức khi họ thua Slovakia vào tháng trước. Tuy nhiên, trước đối thủ yếu Luxembourg, đội tuyển 4 lần vô địch thế giới không bỏ qua cơ hội tích lũy số và bàn thắng. Tiền vệ Joshua Kimmich lập cú đúp vào lưới Luxembourg, đội chơi với 10 người trong phần lớn thời gian của trận đấu sau khi hậu vệ Dirk Carlson bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 20. Trong khi David Raum mở tỷ số và Serge Gnabry cũng góp một bàn hoàn thành chiến thắng 4-0.

Thầy trò HLV Julian Nagelsmann cũng nhận được tin tốt khi kẻ thách thức Slovakia bị Bắc Ailen đánh bại 0-2. Với diễn biến này, cả 3 đội đang có cùng 6 điểm nhưng tuyển Đức dẫn đầu Bảng A nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Đội tuyển Bỉ đã có 25 cú sút trúng đích nhưng vẫn bị cầm hòa 0-0 trước Bắc Macedonia, đội đang đứng đầu Bảng J. Tuyển Bỉ có 11 điểm và vẫn kém 1 điểm so với Bắc Macedonia - mặc dù còn thi đấu ít hơn một trận. Xứ Wales hiện có 10 điểm sau 5 trận. Kazakhstan dù đè bẹp Liechtenstein 4-0 nhưng vẫn kém Bắc Macedonia đến 6 điểm.

Thụy Sĩ đã củng cố ngôi đầu Bảng B khi giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp mà không để thủng lưới bàn nào, sau khi 2 bàn thắng trong hiệp 2 giúp họ giành chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển. Kosovo vẫn giữ vị trí thứ 2 trận hòa 0-0 trên sân nhà với Slovenia, nhưng kém Thụy Sĩ đến 5 điểm.

VIỆT TÙNG