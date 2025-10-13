World Cup 2026: Ghana giành suất thứ 5 đại diện châu Phi

Ghana đã trở thành quốc gia châu Phi thứ 5 giành quyền tham dự World Cup 2026, và là cái tên thứ 21/48 được xác nhận sẽ tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè tới.

Ghana đã trở thành quốc gia châu Phi thứ 5 giành quyền tham dự World Cup 2026.

Ghana cần một điểm trước Comoros trong trận đấu cuối cùng của Bảng I để chắc chắn giành quyền tham dự World Cup lần thứ 2 liên tiếp và lần thứ 5 trong lịch sử. Tuy nhiên, Những ngôi sao đen thậm chí đã giành chiến thắng 1-0 tại sân Accra. Tiền đạo Mohammed Kudus của Tottenham đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 47 để đảm bảo Ghana giành quyền tham dự World Cup một cách thuyết phục. Đội tuyển vào tứ kết kỳ World Cup 2010 sẽ cùng Algeria, Ai Cập, Morocco và Tunisia là 5/9 suất trực tiếp của châu Phi.

Ở diễn biến còn lại trong bảng. Đội nhì bảng Madagascar thua 1-4 trước Mali. Diễn biến này dù không khiến Madagascar mất vị trí thứ 2, có 19 điểm, nhưng thất bại khiến họ chấm dứt cơ hội lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, vốn sẽ tham gia cạnh tranh một suất vào vòng play-off liên lục địa.

Thể thức vòng loại châu Phi sẽ xác định 9 đội đầu bảng sẽ tự động giành quyền tham dự World Cup. Bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu tại một giải đấu mini gồm 2 trận bán kết và một trận chung kết vào tháng 11. Đội thắng sẽ giành quyền vào chơi vòng play-off liên lục địa tại Mỹ vào tháng 3, nơi cón có các đại diện đến từ châu Á, CONCACAF, Nam Mỹ và châu Đại Dương.

Ai Cập sau khi chắc suất tại Bảng A đã giành thêm một chiến thắng nữa khi đánh bại Guinea-Bissau với tỷ số 1-0, hoàn thành vòng loại bất bại với 8 chiến thắng và 2 hòa. Burkina Faso kết thúc thứ 2 với 21 điểm sau Ai Cập, đã khép lại chiến dịch của mình với chiến thắng 3-1 trước Ethiopia, với cú hat-trick đầy bất ngờ của cầu thủ dự bị Pierre Landry Kabore trong hiệp 2.

Tại Bảng E, sau khi Morocco đã sớm đảm bảo vị trí đầu bảng, Niger đã đánh bại Zambia với tỷ số 1-0 để kết thúc nhì bảng. Morocco nếu thắng Congo vào ngày 14-10 sẽ trở thành đội duy nhất toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Vòng đấu cuối cùng sẽ tiếp tục với 2 ngày thi đấu tới. sự chú ý vào thứ Hai, ngày 13-10, khi đội dẫn đầu Cape Verde (20 điểm) gặp Eswatini và đội nhì bảng Cameroon (28 điểm) gặp Angola để phân định suất trực tiếp của Bảng D. Sau đó vào thứ Ba, là màn quyết đấu Nigeria (15 điểm) tiếp đón Benin (17 điểm) để phân định suất trực tiếp của Bảng C. Senegal chỉ cần thắng đội áp chót Mauritania trên sân nhà là chắc chắn có ngôi đầu Bảng B. Tương tự là Bờ Biển Ngà chỉ cần thắng đội khách Kenya là chính thức loại bỏ nỗ lực bám đuổi dai dẳng của Gabon ở Bảng F.

PHI SƠN