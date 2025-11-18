World Cup 2026: Đức và Hà Lan giành vé sau những chiến thắng vang dội

Tuyển Đức giành vé sau chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Slovakia. Ảnh: ESPN

Tuyển Đức sẽ có lần thứ 21 tham dự sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, sau 23 kỳ World Cup trong lịch sử. Họ chỉ vắng mặt ở World Cup đầu tiên vào năm 1930 và World Cup 1950, nhưng đó là những lần họ không tham dự. Không đội nào lọt vào chung kết World Cup nhiều lần hơn Đức. Họ là nhà vô địch vào các năm 1954, 1974, 1990 và 2014 - ba lần đầu tiên với tư cách là Tây Đức - và á quân vào các năm 1966, 1982, 1986 và 2014. Tuy nhiên, Đức đã bị loại ngay từ vòng bảng ở 2 kỳ World Cup gần nhất, làm ảnh hưởng đến vị thế của một đội bóng mạnh toàn cầu.

Slovakia đã khiến tuyển Đức bất ngờ để thua 0-2 ở lượt trận đầu tiên của Bảng A. Đây mới chỉ là thất bại thứ 3 của Đức tại vòng loại World Cup, nhưng họ đã đáp trả bằng 5 chiến thắng liên tiếp, đỉnh điểm là trận thắng đậm Slovakia tại Leipzig, nơi áp lực đang đè nặng lên đội bóng của Nagelsmann. Bốn bàn thắng được ghi trong hiệp một; Leroy Sane lập cú đúp sau các pha lập công của Nick Woltemade - bàn thắng thứ 4 của anh trong 3 trận vòng loại gần nhất - và Serge Gnabry.

Các bàn thắng trong hiệp 2 được ghi bởi 2 cầu thủ Leipzig - cầu thủ dự bị Ridle Baku và Assan Ouedraogo, tiền vệ 19 tuổi mới ra mắt. “Một trận đấu xuất sắc của đội tuyển, dù phải chịu rất nhiều áp lực”, HLV Julian Nagelsmann của Đức nhận xét. “Tôi nghĩ chúng tôi đã trở lại đường đua. Chúng tôi có thể chuẩn bị với tâm thế thoải mái và cởi mở vào tháng 3 vì chúng tôi không phải chịu áp lực phải chơi ở vòng play-off”.

Slovakia sẽ vào vòng play-off, với lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào thứ Năm. Trong trận đấu còn lại của bảng đấu, Luxembourg đã thua Bắc Ireland 0-1 và kết thúc với 0 điểm.

Chiến thắng 4-0 trước Lithuania đã giúp Hà Lan giành quyền vào vòng chung kết. Ảnh: BBC

Hà Lan cũng đã giành chiến thắng ở vòng bảng để giành quyền vào vòng chung kết World Cup năm sau, được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Chiến thắng 4-0 trước Lithuania đã giúp Hà Lan giành quyền vào vòng chung kết với thành tích bất bại, xếp trên Ba Lan ở Bảng G. Hà Lan sẽ có thêm một cơ hội để giành chiếc cúp vô địch World Cup đầu tiên đầy khó khăn này - Hà Lan đã 3 lần về nhì tại World Cup vào các năm 1974, 1978 và 2010 - 4 năm sau khi bị loại khỏi giải đấu năm 2022 trong trận thua đầy kịch tính trên loạt luân lưu trước Argentina của Lionel Messi ở tứ kết.

Một trận hòa với Lithuania hôm thứ Hai cũng đủ để Hà Lan, đội khởi đầu trận đấu với khoảng cách 3 điểm so với Ba Lan, nhưng cuối cùng họ đã dồn lên tấn công tại Amsterdam - bắt đầu với Tijjani Reijnders ở phút 16. Cody Gakpo nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền ở phút 58, và Xavi Simons cùng Donyell Malen ghi thêm bàn thắng nữa, với một cú sút xa uy lực ở cuối pha solo bắt đầu từ phần sân nhà.

Ba Lan khép lại chiến dịch vòng bảng với chiến thắng 3-2 trước Malta. Robert Lewandowski ghi bàn thắng đầu tiên cho Ba Lan, đội đã chắc chắn giành được ít nhất vị trí thứ 2 và sẽ có trận bán kết trên sân nhà trong vòng play-off vào tháng Ba.

Croatia, đội đã giành quyền vào vòng chung kết, đã bất bại ở Bảng L sau chiến thắng 3-2 trước Montenegro. CH Séc, đội chắc suất nhì bảng, đã đánh bại Gibraltar với tỷ số 6-0.

Như vậy, Đức và Hà Lan đã cùng với Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Croatia và Na Uy trở thành những đội tuyển châu Âu giành quyền tham dự World Cup 2026. Năm suất còn lại sẽ được xác định vào thứ Ba khi vòng bảng kết thúc.

VIỆT TÙNG