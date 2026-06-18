World Cup 2026: Công nghệ thay đổi trải nghiệm bóng đá

Trước mỗi trận đấu tại World Cup 2026, sẽ có một nhân viên kỹ thuật bước vào phòng trọng tài với một thiết bị nhỏ và cắm sạc cho quả bóng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, quả bóng World Cup cần pin để hoạt động. Đó là hình ảnh thu nhỏ của một kỳ World Cup mà nhiều công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào ứng dụng.

Quả bóng chứa cảm biến

Quả bóng adidas Trionda chứa cảm biến đo quán tính hoạt động ở tần suất 500Hz (tức 500 lần mỗi giây) ghi lại chính xác thời điểm cầu thủ chạm bóng, điểm tiếp xúc, tốc độ và quỹ đạo. Dữ liệu đó được truyền tức thì đến hệ thống xét việt vị, giải quyết bài toán mà công nghệ camera truyền thống không thể làm được: xác định chính xác khoảnh khắc sút bóng.

Quả bóng Adidas Trionda chứa cảm biến được sử dụng tại World Cup 2026

﻿ẢNH: ĐỒ HỌA DO AI THỰC HIỆN

Công nghệ bắt việt vị bán tự động (SAOT) thế hệ mới được nâng cấp vượt trội. Toàn bộ 1.248 cầu thủ tham dự giải đấu sẽ được quét cơ thể khoảng 1 giây để tạo ra các bản sao số 3D với độ chính xác đến từng milimet. Hệ thống 16 camera quang học dưới mái sân theo dõi 29 điểm dữ liệu trên mỗi cầu thủ với tần suất 50 lần/giây, kết hợp với cảm biến trong bóng.

Khác với kỳ World Cup 2022, nơi thông tin việt vị được chuyển đến phòng VAR trước, kỳ này cảnh báo được gửi thẳng vào tai nghe của trợ lý trọng tài ngay trên đường biên, không cần chờ phê duyệt. Ngưỡng kích hoạt tự động cũng được thu hẹp xuống còn 10cm, nghĩa là chỉ cần hơn 10cm việt vị, hệ thống báo ngay. Đặc biệt, các pha việt vị sẽ được tái hiện bằng 3D chân thực, giúp khán giả dễ dàng hình dung lý do quyết định của trọng tài .

“Công nghệ xanh” cũng là khái niệm được chú ý khi được ứng dụng vào trang phục. Hãng Nike ra mắt công nghệ Aero-FIT, một hệ thống làm mát thoáng khí hơn 238% so với thế hệ áo thi đấu trước đây. Đây cũng là lần đầu tiên Nike sản xuất trang phục thi đấu đỉnh cao hoàn toàn từ rác thải dệt may qua công nghệ tái chế hóa học. Adidas cũng ứng dụng hệ thống Climacool gồm áo vest gel đông lạnh, áo khoác cách nhiệt và bao giày làm mát, giúp giảm nhiệt độ cơ thể 0,50C và nhiệt độ làn da tới 130C.

AI cá nhân hóa cho từng người xem

Điểm nhấn đáng chú ý nhất về công nghệ tại World Cup 2026 là nền tảng Football AI Pro do FIFA hợp tác với Hãng Lenovo phát triển. Đây là một trợ lý AI tạo sinh, có khả năng xử lý hàng trăm triệu điểm dữ liệu bóng đá, phân tích hơn 2.000 chỉ số chuyên môn, cung cấp phân tích chiến thuật, đánh giá đối thủ và gợi ý đội hình theo thời gian thực cho ban huấn luyện. Tất cả 48 đội tuyển tham dự đều được tiếp cận công cụ này một cách bình đẳng.

AI cũng làm thay đổi trải nghiệm xem bóng đá. Camera gắn trên người trọng tài (RefCam) chỉ 14gram kết hợp với AI ổn định hình ảnh giảm 70% rung lắc, mang đến góc nhìn "chân thực nhất" cho khán giả truyền hình. Đây còn là công cụ giáo dục luật chơi, giúp người hâm mộ hiểu rõ hơn những khó khăn mà trọng tài phải đối mặt trên sân. Lần đầu tiên, khán giả trong sân được xem cùng hình ảnh mà trọng tài theo dõi trong phòng VAR.

Các công cụ AI tại World Cup 2026 có thể ghi lại bàn thắng, pha phạm lỗi, kỹ năng cá nhân và phản ứng đám đông..., sau đó đóng gói thành những clip cá nhân hóa cho từng người xem. Nếu khán giả không xem cả trận, có thể xem những khoảnh khắc được AI lọc ra.

CHU NGỌC