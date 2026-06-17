World Cup 2026 - Bình đẳng trong thế giới bóng đá

Theo giới chức 13 liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA, sự bình đẳng trong "ngôi nhà bóng đá thế giới" đang bị vi phạm nghiêm trọng. Nguyên nhân xuất phát từ phát ngôn bất ngờ của Chủ tịch UEFA (Liên đoàn Bóng đá châu Âu) Aleksander Ceferin, ám chỉ rằng: World Cup 2026 tẻ nhạt và kém chất lượng vì có đến 48 đội tuyển góp mặt.

Phát ngôn gây tranh cãi của ông Aleksander Ceferin đưa ra ở một hội nghị tại Ljubljana (Slovenia) vài ngày trước. Trích dẫn của các tờ báo địa phương như Delo, Zurnal 24 và Dosi cho biết, ông Aleksander Ceferin nói thẳng rằng việc FIFA nâng từ 32 lên 48 đội tuyển dự World Cup 2026 làm giảm sút chất lượng của các trận đấu.

Cầu thủ Cape Verde (phải) thi đấu tự tin trước nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha ở trận ra quân

“Rõ ràng, chúng ta đang chứng kiến nhiều trận đấu hoàn toàn không thú vị chút nào”, một tờ báo trích dẫn lời ông Aleksander Ceferin. Ngay lập tức, 13 liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA bao gồm: Cape Verde, CH Congo, Curacao, Haiti, Uzbekistan, Algeria, Ai Cập, Ghana, Bờ Biển Ngà, Morocco, Senegal, Nam Phi và Tunisia đã lên tiếng phản đối gay gắt. Ông Ceferin mặc dù sau đó đã lên tiếng xoa dịu dư luận rằng “sự xuất hiện của các đội tuyển nhỏ bé và được tận hưởng bầu không khí ở World Cup là điều lớn lao”, nhưng vẫn bị phản bác.

Thông qua Liên đoàn Bóng đá Nam Phi, một bản tuyên bố chung đã được phát đi từ 13 liên đoàn bóng đá đại diện cho châu Á, châu Phi và vùng Caribbean. Các quốc gia này bày tỏ sự "kính trọng nhưng kiên quyết bác bỏ" bình luận của Chủ tịch UEFA. "Đối với đất nước chúng tôi, không có thứ gọi là một trận đấu World Cup vô nghĩa hay không quan trọng", họ khẳng định. Giới chức của 13 liên đoàn đồng thuận quan điểm rằng bóng đá không phải là đặc quyền của riêng một nhóm quốc gia chọn lọc nào, mà sức mạnh của nó đến từ tính toàn cầu hóa.

Đối với nhiều quốc gia, tấm vé dự World Cup không đơn thuần là một thành tích thể thao mà còn là giấc mơ được vun đắp qua nhiều thế hệ. Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng, với các tân binh như Cape Verde, Curacao hay Uzbekistan, việc giành vé đến Bắc Mỹ là một cột mốc lịch sử vĩ đại. Trong khi đó, đối với CHDC Congo và Haiti, màn tái xuất sau hơn nửa thế kỷ vắng bóng (kể từ năm 1974) mang một ý nghĩa vô giá đối với hàng triệu cổ động viên đã mỏi mòn chờ đợi.

Đến nay, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn giữ thái độ im lặng. Khi được các hãng tin liên hệ, người phát ngôn của UEFA không trực tiếp phủ nhận phát ngôn của ông Ceferin mà chỉ hướng dư luận đến những bài phỏng vấn trước đó của ông.

Thực tế sân cỏ những ngày qua đã minh chứng cho tinh thần không bỏ cuộc của những đội bóng bị đánh giá thấp. Điển hình là trận ra quân của Curacao trước đội tuyển Đức. Dù phải đối đầu với một đội bóng hùng mạnh và nhận thất bại đậm 1-7, những chiến binh đến từ khu vực CONCACAF vẫn thi đấu nỗ lực. Bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 21 của cầu thủ Comenencia đã chính thức đi vào lịch sử nước này với tư cách là pha lập công đầu tiên tại đấu trường World Cup. Họ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, minh chứng cho việc không có bất kỳ đội tuyển hay trận đấu nào tại giải là "kém quan trọng".

Cho nên, việc đánh giá thấp các trận đấu vòng bảng, theo nhóm 13 liên đoàn bóng đá kể trên, là hành động phớt lờ nỗ lực, sự hy sinh và quá trình đầu tư của các cầu thủ, huấn luyện viên cũng như toàn thể người hâm mộ trên khắp thế giới. Đằng sau mỗi tấm vé đi tiếp là cả một cộng đồng gắn kết.

PHƯƠNG MINH