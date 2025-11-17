World Cup 2026: Bồ Đào Nha giành vé khi thắng đậm Armenia

Joao Felix trước khung thành Armenia.

Bruno Fernandes của Man United và Joao Neves của Paris Saint-Germain đều lập hat-trick khi đội bóng của Roberto Martinez giành chiến thắng vang dội tại Porto để đứng đầu bảng F. Renato Veiga đã mở tỷ số cho Bồ Đào Nha, với Goncalo Ramos và Francisco Conceicao cũng ghi bàn.

Sau trận hòa tại Hungary vào tháng 10 và thất bại bất ngờ trước Ireland vào thứ Năm, trong đó Ronaldo bị đuổi khỏi sân, Bồ Đào Nha đã giành quyền tham dự vòng loại ở lần thứ ba trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Họ sẽ tham dự World Cup lần thứ bảy liên tiếp, một giải đấu mà nhà vô địch Euro 2016 vẫn chưa nếm trải vinh quang.

Parrott ghi hattrick nhấn chìm Hungary, đưa Ireland vào vòng play-off

Sau khi gây sốc cho Bồ Đào Nha bằng cú đúp ở lượt trận hôm thứ Năm, Troy Parrott tiếp tục sắm vai người hùng với cú hat-trick tại Budapest khi Ireland hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng để vươn lên chiếm ngôi nhì bảng.

Khi Ireland chỉ còn vài giây nữa là hết hy vọng, Troy Parrott ghi bàn thắng quyết định ở phút 95, mang về chiến thắng 3-2 ngay trên sân chủ nhà Hungary ở Budapest. Kết quả khó tin này đã giúp CH Ireland qua mặt Hungary để chiếm ngôi nhì bảng và nghiễm nhiên giành quyền vào vòng play-off tháng Ba.

Nếu CH Ireland giành được vé dự World Cup thì họ có thể grhi tên vào lịch sử khi thực hiện một màn ngược dòng khó tin nhất khi họ chỉ giành 1 điểm sau 3 trận đầu nhưng thắng liền 3 trận cuối để chiếm ngôi nhì bảng.

Thậm chí, trước trận gặp Bồ Đào Nha hôm thứ Năm, chẳng ai tin đội bóng áo xanh của Heimir Hallgrimsson có thể sống sót, bởi áp lực của việc buộc phải thắng. Nhưng Parrott ghi hai bàn trong chiến thắng 2-0 vào, qua đó vực dậy niềm tin toàn đội.

CH Ireland cần phải đánh bại Hungary để đi tiếp và họ đã phải lội ngược dòng hai lần sau bàn mở tỷ số sớm của Daniel Lukasc và cú sút xa tuyệt đẹp của Barnabas Vargas. Ireland đáp trả bằng bàn thắng của Parrott, người đã ghi bàn từ chấm phạt đền trong hiệp 1 trước khi gỡ hòa ở phút 80. Và rồi, ở phút 95, Parrott ghi bàn thắng quyết định, tạo nên một kỳ tích ở bảng F.

HOÀNG HÀ