Wimbledon 2025: Với Novak Djokovic, đó chỉ là một điệu nhảy của bài hát ăn mừng đơn thuần

Djokovic nhảy ăn mừng chiến thắng

Cụ thể là, Djokovic đã thực hiện một động tác “pump” (kiểu như bơm lên, đẩy lên) với hai tay đẩy về phía mặt đất như đang bơm ống bơm, sau đó anh lặp lại động tác này sang hai bên và lên trên đầu. Điệu nhảy ăn mừng lạ lẫm đã đánh động ngay truyền thông phương Tây.

Trong khi có một số tờ báo tỏ ra hoài nghi, một số đơn vị thậm chí khẳng định đây là cách ăn mừng để ủng hộ phong trào biểu tình chống chính phủ của sinh viên Serbia. Tuy vậy, Novak lại chưa bao giờ có ẩn ý chính trị cao xa đến mức người ta tự khoác lên người anh.

Tay vợt cựu số 1 thế giới đã có giải thích trước các phóng viên trong phòng họp báo, đơn thuần đây chỉ là khoảnh khắc ăn mừng gắn kết với các nhóc con nhà anh: “Như tôi đã đề cập với lại các nhà báo của Serbia, đó là điều gì đó riêng tư giữa tôi và các con của tôi!”.

Điệu nhảy ăn mừng chiến thắng của Djokovic

“Chúng tôi có một bài hát tên là “Pump It Up”. Tôi không biết là có bao nhiêu người trong số các bạn ngồi ở đây biết về chuyện này. Đó là một bài hát khá là xưa cũ, nhưng nhịp điệu hay và thú vị. Vì thế, vâng, chúng tôi vẫn đang bơm và chúng tôi rất thích bơm vá”.

“Chúng tôi làm động tác bơm ống bơm sau mỗi chiến thắng. Tôi không biết tên nghệ sĩ hát bài hát này. Bạn không biết bài hát này sao? Nó là theo điệu disco... “Don't you know, pump it up, you got to pump it up”, Djokovic nhớ lại lời bài hát và tả lại cho các phóng viên.

Thực chất, Novak Djokovic không hề bịa chuyện. Bài hát “Pump It Up” từng rất nổi tiếng của ca sĩ Danzel (phát hành ở trên YouTube hồi 16 năm trước, đậm phong cách dance và hip-hop), thậm chí không hề xa lạ với khán giả yêu âm nhạc Việt Nam.

Hồi tháng 11-2020, bắt nguồn từ trào lưu nhảy theo điệu nhạc “Pump It Up” trên Tiktok tại Trung Quốc, “Don't you know, pump it up, you got to pump it up” đã xâm nhập Việt Nam với giai điệu đã được Việt hóa: “Cục sì lầu ông bê lắp, sì lầu là ông bê lắp...”.

Hiện tại, bài hát “Pump It Up” trên YouTube đang nóng trở lại - khi các fan của Nole liên tục đăng nhập, tìm kiếm và nghe lại bài hát này, với hàng loạt bình luận thú vị ở bên dưới: “Hay quá Nole ơi...”, “Novak Djokovic đã từng nghe bài hát này, quá tuyệt vời!”.

Bài "Pump It Up"

Rõ ràng, chỉ là một điệu nhảy với thông điệp riêng tư gửi cho con cái, Djokovic lại khiến quá nhiều người thích suy nghĩ bàn tính ra những câu chuyện khác trong khi anh chỉ muốn mang tặng chiến thắng đơn thuần cho gia đình và các nhóc con của nhà mình.

Trở lại với vấn đề chuyên môn, Djokovic đã có thành tích 99-12 trên mặt sân cỏ ở SW19 với chiến thắng mới nhất trước Evans: “Điều này ý nghĩa là, tôi đã chơi bóng ở đây từ rất lâu rồi. 19 lần hiện diện ở vòng 3 (một kỷ lục). Khởi đầu quá là tuyệt vời”.

“Có lẽ gần bằng suốt cuộc đời của Sinner hay là Alcaraz, nhưng tôi vẫn đang hưởng thụ điều đó. Môn thể thao vốn này đã mang lại cho tôi rất nhiều điều. Wimbledon vẫn là giải đấu đặc biệt trong trái tim tôi, giải đấu tôi mà mơ ước giành chiến thắng khi còn nhỏ. Vì vậy, bất kỳ lịch sử nào được tạo ra ở đây cũng quá đặc biệt với tôi”.

Đ.Hg.