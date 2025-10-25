West Ham tiếp tục trượt dài sau thất bại tại Leeds United

Nuno Espirito Santo trở thành tân HLV của West Ham đầu tiên kể từ năm 2018 không thắng trong 4 trận ra mắt, khi đội bóng đang gặp khó khăn của ông bộc lộ những điểm yếu phòng ngự đã đeo bám họ suốt cả mùa giải trong trận thua 1-2 tại Leeds United ở trận đấu sớm nhất vòng 9 Ngoại hạng Anh hôm thứ Sáu.

Nuno Espirito Santo trở thành tân HLV của West Ham đầu tiên kể từ năm 2018 không thắng trong 4 trận ra mắt.

Vị HLV người Bồ Đào Nha gia nhập The Hammers một tháng trước sau khi dẫn dắt Nottingham Forest giành một suất dự cúp châu Âu, nhưng ông đã không thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế ở phía đông London. Kể từ khi tiếp quản, ông hiện có 3 trận thua và một trận hòa - ngang bằng với thành tích của Manuel Pellegrini vào năm 2018. Ngoài sân cỏ, người hâm mộ đã bày tỏ sự bất bình với ban lãnh đạo, với hàng nghìn người tẩy chay trận thua trên sân nhà trước Brentford vào tối thứ Hai.

West Ham đã phòng ngự kém cỏi suốt cả mùa giải - để thủng lưới 9 bàn từ các quả phạt góc, nhiều gấp 3 lần so với bất kỳ đội bóng nào khác - dẫn đến việc sa thải Graham Potter. Và đã bị dẫn Leeds United trước 2-0 chỉ sau 15 phút, một lần nữa, do hàng phòng ngự thiếu chắc chắn. Thủ môn Alphonse Areola không thể bắt được cú đánh đầu của Noah Okafor sau 3 phút, và tuyển thủ Mỹ, Brenden Aaronson đã nhanh chóng đệm bóng vào lưới trước sự chứng kiến ​​của các hậu vệ West Ham. Hàng phòng ngự cũng thi đấu thiếu chắc chắn 12 phút sau đó khi để Joe Rodon đánh đầu ghi bàn từ một quả phạt góc mà không gặp trở ngại nào.

Chiến thắng 2-1 giúp Leeds United vươn lên vị trí thứ 13 với 11 điểm còn West Ham xếp áp chót.

Cú đánh đầu tinh tế của Mateus Fernandes ở phút cuối cùng đã mang về cho The Hammers một bàn thắng danh dự. Chiến thắng này giúp Leeds United vươn lên vị trí thứ 13 với 11 điểm, trong khi West Ham đứng thứ 19 với chỉ 4 điểm, và hiệu số bàn thắng bại thấp nhất giải đấu (- 13). Đây là thành tích kém nhất của West Ham ở giai đoạn này của mùa giải. Chỉ trong các mùa giải 1932-33 và 1973-74, họ mới có khởi đầu tệ hại như hiện tại.

“Chúng tôi đang ở trong một tình huống thực tế và chúng tôi phải đối mặt với thực tế đó”, đội trưởng West Ham, Jarrod Bowen chia sẻ với Sky Sports. “Bạn phải đối mặt với thực tế về vị trí hiện tại của mình và chúng tôi đang gặp khó khăn. Chúng tôi phải ra sân và chiến đấu hơn bất cứ điều gì. Ngoại hạng Anh là giải đấu khó khăn nhất. Chúng tôi đang chơi không tốt và không đạt được kết quả. Chúng tôi cần phải thay đổi. Chúng tôi là những người duy nhất có thể thay đổi điều đó”.

PHI SƠN